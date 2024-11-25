ЖКХ в Тюмени вновь подорожает, а в городе закрылось рекордное количество кафе

В Челябинскую область горюющим из-за смерти близкого бойца СВО в Челябинске прислали не то тело. Оказалось, что привезли им не своего близкого человека, а бойца из Тюмени. Выяснилось это только после того, как они настояли на том, чтобы вскрыть гроб. Оказалось, что привезенным был неизвестный молодой человек из Тюмени. Семья из Челябинска связалась с его родственниками. Оказалось, тюменцам и привезли нужное тело, но они об этом не знали, поскольку не вскрывали гроб.