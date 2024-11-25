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Posted 25 ноября, 12:39

Published 25 ноября, 12:39

Modified 25 ноября, 12:41

Updated 25 ноября, 12:41

ЖКХ в Тюмени вновь подорожает, а в городе закрылось рекордное количество кафе

ЖКХ в Тюмени вновь подорожает, а в городе закрылось рекордное количество кафе

25 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.
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Итоги
Власти страны предупреждают о том, что в регионе вновь подорожают услуги ЖКХ. А местные власти, напротив, отказались от работы над одной из крупных региональных трасс.

Дешеветь не будет

Власти страны предупредили, что тюменцам стоит готовиться. Стоимость услуг ЖКХ вновь вырастет. Повышение произойдет с 1 июля 2025 года и составит для жителей Тюменской области 10,9%. При этом коснется это индивидуально всех услуг отдельно. В общей сложности расти ощутимее всего будут цены на электроэнергию и отопление.

Услуги ЖКХ снова подорожают в Тюменской области
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Делать не будем!

Власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт. Как рассказали местные представители правительства, денег на такое просто нет. В том году дорогу планируют отремонтировать и привести в нормальное состояние, но не более. При этом конкретные сроки реализации проекта пока не сообщается.

Власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт
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Выдали не тех

В Челябинскую область горюющим из-за смерти близкого бойца СВО в Челябинске прислали не то тело. Оказалось, что привезли им не своего близкого человека, а бойца из Тюмени. Выяснилось это только после того, как они настояли на том, чтобы вскрыть гроб. Оказалось, что привезенным был неизвестный молодой человек из Тюмени. Семья из Челябинска связалась с его родственниками. Оказалось, тюменцам и привезли нужное тело, но они об этом не знали, поскольку не вскрывали гроб.

Родным погибшего на СВО челябинского полицейского выдали тело бойца из Тюмени
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Смерть фотографа

Ушел из жизни 46-летний тюменский фотограф и волейболист Евгений Ковязин, сообщили близкие друзья мужчины в соцсетях. Известно, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Евгений Ковязин был мастером свадебной фотографии, а также специализировался на съемке спортивных мероприятий и увлекался волейболом. Знакомые всегда знали своего близкого человека как жизнерадостного, доброго и активного человека с активной жизненной позицией.

В Тюмени умер знаменитый фотограф Евгений Ковязин
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Рекордные закрытия

С начала этого года в Тюмени закрылись более 300 кафе и ресторанов. Это на 50% больше чем в прошлом году. Однако есть и хорошая новость. Открытие превышает закрытие, ведь на месте старых открылись новые — аж 357 заведений. По данным экспертов, средний возраст заведений общепита в тюменском регионе составляет 3,6 года. Число заведений, чей возраст превышает 10 лет, за последние годы выросло на 2%.

Рост на 50%: в Тюмени закрылись более 300 кафе и ресторанов
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