ЖКХ в Тюмени вновь подорожает, а в городе закрылось рекордное количество кафе

Posted 25 ноября, 12:39
Published 25 ноября, 12:39
Modified 25 ноября, 12:41
Updated 25 ноября, 12:41
Власти страны предупредили, что тюменцам стоит готовиться. Стоимость услуг ЖКХ вновь вырастет. Повышение произойдет с 1 июля 2025 года и составит для жителей Тюменской области 10,9%. При этом коснется это индивидуально всех услуг отдельно. В общей сложности расти ощутимее всего будут цены на электроэнергию и отопление.
Власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт. Как рассказали местные представители правительства, денег на такое просто нет. В том году дорогу планируют отремонтировать и привести в нормальное состояние, но не более. При этом конкретные сроки реализации проекта пока не сообщается.
В Челябинскую область горюющим из-за смерти близкого бойца СВО в Челябинске прислали не то тело. Оказалось, что привезли им не своего близкого человека, а бойца из Тюмени. Выяснилось это только после того, как они настояли на том, чтобы вскрыть гроб. Оказалось, что привезенным был неизвестный молодой человек из Тюмени. Семья из Челябинска связалась с его родственниками. Оказалось, тюменцам и привезли нужное тело, но они об этом не знали, поскольку не вскрывали гроб.
Ушел из жизни 46-летний тюменский фотограф и волейболист Евгений Ковязин, сообщили близкие друзья мужчины в соцсетях. Известно, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Евгений Ковязин был мастером свадебной фотографии, а также специализировался на съемке спортивных мероприятий и увлекался волейболом. Знакомые всегда знали своего близкого человека как жизнерадостного, доброго и активного человека с активной жизненной позицией.
С начала этого года в Тюмени закрылись более 300 кафе и ресторанов. Это на 50% больше чем в прошлом году. Однако есть и хорошая новость. Открытие превышает закрытие, ведь на месте старых открылись новые — аж 357 заведений. По данным экспертов, средний возраст заведений общепита в тюменском регионе составляет 3,6 года. Число заведений, чей возраст превышает 10 лет, за последние годы выросло на 2%.