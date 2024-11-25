Внимание дачникам: в десяти СНТ Тюмени проведут отключение электроэнергии

Posted 25 ноября, 13:15
Published 25 ноября, 13:15
Modified 25 ноября, 13:17
Updated 25 ноября, 13:17
Энергетики СУЭНКО завершают работы по обновлению сетей в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района. Комплекс мероприятий направлен на поддержание исправного состояния электросетевых объектов и повышение общего уровня надежности электроснабжения садоводческих товариществ.
В период проведения ремонтов, специалисты компании минимизируют продолжительность отключений и обеспечивают питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель-генераторов, а также с помощью индивидуальных бензогенераторов на всех объектах, где это возможно.
Работы по увеличению мощности трансформаторных подстанций и замене старого неизолированного провода на новый СИП уже завершились в СНТ «Меркурий». Масштабная реконструкция сделала подключение новых потребителей электроэнергии без риска перегрузки сети и возникновения аварийных ситуаций.
СУЭНКО — это единственная организация, которая первая за многие десятки лет приняла участие в работе нашего СНТ и оказала неоценимую помощь в повышении комфорта существования населения, проживающего на постоянной основе в нашем обществе, — поделился член инициативной группы садового товарищества «Меркурий» Александр Еропкин.
СУЭНКО прилагает все усилия для своевременного завершения работ и обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно по телефону единого контактного центра компании: 8-800-700-86-72 или, оставив заявку на suenco.ru в разделе «Сообщить о проблеме».
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.