nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 13:15

Published 25 ноября, 13:15

Modified 25 ноября, 13:17

Updated 25 ноября, 13:17

Внимание дачникам: в десяти СНТ Тюмени проведут отключение электроэнергии

Внимание дачникам: в десяти СНТ Тюмени проведут отключение электроэнергии

25 ноября 2024, 13:15
Фото: СУЭНКО.
26 ноября 2024 года в 10 СНТ Тюмени потребуется плановое отключение электроэнергии. Ремонтные работы пройдут в СНТ «Топаз», «Яблонька», «Степное», «Ручеек», «Медик», «Здоровье», «Незабудка», «Торфянник-1», «Березняки» и «Надежда-3».

Энергетики СУЭНКО завершают работы по обновлению сетей в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района. Комплекс мероприятий направлен на поддержание исправного состояния электросетевых объектов и повышение общего уровня надежности электроснабжения садоводческих товариществ.

В период проведения ремонтов, специалисты компании минимизируют продолжительность отключений и обеспечивают питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель-генераторов, а также с помощью индивидуальных бензогенераторов на всех объектах, где это возможно.

Работы по увеличению мощности трансформаторных подстанций и замене старого неизолированного провода на новый СИП уже завершились в СНТ «Меркурий». Масштабная реконструкция сделала подключение новых потребителей электроэнергии без риска перегрузки сети и возникновения аварийных ситуаций.

СУЭНКО — это единственная организация, которая первая за многие десятки лет приняла участие в работе нашего СНТ и оказала неоценимую помощь в повышении комфорта существования населения, проживающего на постоянной основе в нашем обществе, — поделился член инициативной группы садового товарищества «Меркурий» Александр Еропкин.

СУЭНКО прилагает все усилия для своевременного завершения работ и обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно по телефону единого контактного центра компании: 8-800-700-86-72 или, оставив заявку на suenco.ru в разделе «Сообщить о проблеме».

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Реконструкция#Водоснабжение#СУЭНКО#Теплоснабжение#Электроэнергия#Питание#Инфраструктура#Энергетика#Электромобили#Водоотведение#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика