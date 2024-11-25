В Тюменской области взлетел интерес к новостройкам. Комментарий эксперта

Согласно данным пресс-службы, жители Тюменской области за пределами своего региона активнее всего ищут жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. При этом в Тюменской области чаще других планируют приобретать недвижимость пользователи из Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области.