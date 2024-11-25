В Тюменской области взлетел интерес к новостройкам. Комментарий эксперта

Posted 25 ноября, 12:18
Published 25 ноября, 12:18
Modified 25 ноября, 12:21
Updated 25 ноября, 12:21
Количество контактов пользователей по новостройкам в Тюменской области в октябре этого года выросло на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего тюменцы интересуются покупкой студий.
Согласно данным пресс-службы, жители Тюменской области за пределами своего региона активнее всего ищут жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. При этом в Тюменской области чаще других планируют приобретать недвижимость пользователи из Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области.
— При поиске квартир на первичном рынке Тюмени люди скорее ориентируются на количество комнат, а не на общую площадь — фильтр комнатности на платформе заметно популярнее. Также при выборе новостройки одной из самых важных задач пользователи называют оценку надежности застройщика, — поделилась менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Недвижимости» Екатерина Скубенко.