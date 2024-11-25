Уволенная со скандалом тюменская учительница выиграла конкурс красоты

Posted 25 ноября, 08:35
Published 25 ноября, 08:35
Modified 25 ноября, 08:37
Updated 25 ноября, 08:37
«Я заняла первое место, я счастлива! Меня переполняет радость, гордость и благодарность моему мужу за поддержку. Мечты сбываются. Мечтайте — ведь мысли материальны, и я это доказала не один раз», — сообщила девушка на своей странице в социальной сети ВК.
Напомним, в сентябре 2023 года педагога-организатора Анастасию Шумилову уволили из городской школы Ишимы за опубликованные в социальной сети «откровенные» фото. Волну возмущений поднял ишимский активист Владимир Воронин, в результате чего Анастасию поставили перед выбором — либо увольнение, либо удаление всех фото из социальных сетей. Девушка выбрала первый вариант.
В настоящее время Анастасия ведет свой блог, занимается моделингом, а также работает в одном из крупных агентств недвижимости.
Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска Инстасамка и группа «Ленинград» в начале ноября выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть треков.