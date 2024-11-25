Уволенная со скандалом тюменская учительница выиграла конкурс красоты

Напомним, в сентябре 2023 года педагога-организатора Анастасию Шумилову уволили из городской школы Ишимы за опубликованные в социальной сети «откровенные» фото. Волну возмущений поднял ишимский активист Владимир Воронин, в результате чего Анастасию поставили перед выбором — либо увольнение, либо удаление всех фото из социальных сетей. Девушка выбрала первый вариант.