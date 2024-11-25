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Posted 25 ноября, 08:35

Published 25 ноября, 08:35

Modified 25 ноября, 08:37

Updated 25 ноября, 08:37

Скандальная учительница из Ишима победила в конкурсе красоты

Уволенная со скандалом тюменская учительница выиграла конкурс красоты

25 ноября 2024, 08:35
Фото: ВК Анастасия Шумилова.

Скандальная учительница из Ишима победила в конкурсе красоты

Уволенная со скандалом из ишимской школы учительница стала победительницей конкурса красоты. Анастасия Шумилова заняла первое конкурса «Топ-модель России XL», обойдя 16 конкуренток.
«Я заняла первое место, я счастлива! Меня переполняет радость, гордость и благодарность моему мужу за поддержку. Мечты сбываются. Мечтайте — ведь мысли материальны, и я это доказала не один раз», — сообщила девушка на своей странице в социальной сети ВК.

Напомним, в сентябре 2023 года педагога-организатора Анастасию Шумилову уволили из городской школы Ишимы за опубликованные в социальной сети «откровенные» фото. Волну возмущений поднял ишимский активист Владимир Воронин, в результате чего Анастасию поставили перед выбором — либо увольнение, либо удаление всех фото из социальных сетей. Девушка выбрала первый вариант.

В настоящее время Анастасия ведет свой блог, занимается моделингом, а также работает в одном из крупных агентств недвижимости.

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Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска Инстасамка и группа «Ленинград» в начале ноября выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть треков.

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