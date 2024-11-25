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Posted 25 ноября, 12:21

Published 25 ноября, 12:21

Modified 25 ноября, 12:23

Updated 25 ноября, 12:23

Тюменцы смогут познакомиться с ожившими героями сказок народов Севера

Тюменцы смогут познакомиться с ожившими героями сказок народов Севера

25 ноября 2024, 12:21
Фото: МТС.
Цифровая экосистема МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из которых ранее не издавались. AR-технологии помогут тюменцам познакомиться с национальными языками и ожившими персонажами.

Согласно оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается порядка 150 языков коренных малочисленных народов. Из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, еще 75% — под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, а процесс ее изучения был максимально увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка — через сказку.

Сюжеты, которые вошли в наш проект, многие слышали от своих мам и бабушек, а цифровая экосистема МТС с помощью инновационных AR-технологий оживила самые яркие фрагменты волшебных историй. Благодаря трендовым цифровым инструментам, не только местные жители, но и туристы, любители Арктики из любой точки страны смогут приобщиться к богатому историческому наследию наших предков, услышать, как звучат языки и передавать эти знания из поколения в поколение, — сообщили в пресс-службе МТС.
Фото: МТС

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных сказок народов Крайнего Севера, собранных со слов коренных жителей фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной языки. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС безвозмездно передаст сборники в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

Отметим, проект создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд.

#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#МТС#Коренные народы#Сказки#Комиксы#Электронные книги#Крайний Север#Нейросеть#Искусственный интеллект
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