Тюменцы смогут познакомиться с ожившими героями сказок народов Севера

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных сказок народов Крайнего Севера, собранных со слов коренных жителей фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной языки. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС безвозмездно передаст сборники в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.