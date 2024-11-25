nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 07:58

Published 25 ноября, 07:58

Modified 25 ноября, 08:00

Updated 25 ноября, 08:00

Тюменцам напомнили о крайнем сроке уплаты имущественного налога в 2024 году

Тюменцам напомнили о крайнем сроке уплаты имущественного налога в 2024 году

25 ноября 2024, 07:58
Фото: 1MI.
Согласно информации Федеральной налоговой службы, срок уплаты налогов на имущество тюменцев за 2023 год истекает 2 декабря.

К облагаемому налогом имуществу относятся квартиры, дома и прочие жилые помещения, земельные участки, автомобили, гаражи и другие объекты капитального строительства. Налог начисляется за владение имуществом в 2023 году, и уплатить его требуется до 2 декабря текущего года.

Осуществить платеж можно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, на портале «Госуслуг», в банке, МФЦ или в отделении почты.

Услуги ЖКХ снова подорожают в Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее мы сообщили, что сбережения тюменцев тоже будут подлежать налогообложению. Это касается только банковских вкладов, на которых сумма процентов превышает 150 тысяч рублей.

Читайте также:
Тюменцам рассказали, когда зарплата может оказаться ниже МРОТВклады тюменцев обложат налогом. Кому придется заплатить за полученные проценты?Более 100 тюменцев заплатят повышенный налог за дорогущий автомобиль
#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Налоги#Госуслуги#Имущество#Федеральная налоговая служба#Сроки#Личный кабинет налогоплательщика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика