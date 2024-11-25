Тюменцам напомнили о крайнем сроке уплаты имущественного налога в 2024 году

Posted 25 ноября, 07:58
Published 25 ноября, 07:58
Modified 25 ноября, 08:00
Updated 25 ноября, 08:00
К облагаемому налогом имуществу относятся квартиры, дома и прочие жилые помещения, земельные участки, автомобили, гаражи и другие объекты капитального строительства. Налог начисляется за владение имуществом в 2023 году, и уплатить его требуется до 2 декабря текущего года.
Осуществить платеж можно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, на портале «Госуслуг», в банке, МФЦ или в отделении почты.
Ранее мы сообщили, что сбережения тюменцев тоже будут подлежать налогообложению. Это касается только банковских вкладов, на которых сумма процентов превышает 150 тысяч рублей.