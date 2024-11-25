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Posted 25 ноября, 13:23

Published 25 ноября, 13:23

Modified 25 ноября, 13:25

Updated 25 ноября, 13:25

Специалист росводоканала вошла в ТОП-20 лучших юристов Тюменской области

Специалист росводоканала вошла в ТОП-20 лучших юристов Тюменской области

25 ноября 2024, 13:23
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Сюжет
Конкурс
Ведущий юрисконсульт отдела общеправового сопровождения операционной деятельности компании «Росводоканал Тюмень» Наталья Чугузиди вошла в число двадцати лучших юристов Тюменской области по итогам XIX регионального конкурса «Юрист-профессионал — 2024».

В этом году в конкурсе приняли участие 329 специалистов из Тюменской области, включая автономные округа. Участники прошли два этапа: дистанционное тестирование и финальные задания, включающие письменные работы и конкурс ораторского мастерства. Организаторами конкурса стали Тюменская областная Дума, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и ООО «Полное ПРАВО». Церемония награждения профессионалов состоялась в Тюменской областной Думе.

По подсчету исследователей, за последние 28 лет число действующих законов выросло почти в три раза, они стали более объемными. Поэтому конкурс позволяет проверить не только свои знания, но и умение работать с большими объемами информации, решать сложные юридические задачи и предлагать новые подходы к актуальным правовым вопросам, — рассказал председатель жюри, заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев.

Примечательно, что Наталья Чугузиди работает в «Росводоканал Тюмень» с 2017 года. Она обеспечивает правовую поддержку деятельности Общества, информирует сотрудников о законодательных изменениях, готовит юридические заключения, сопровождает концессионные соглашения и организует работу с государственными органами. Кроме того, Наталья проводит консультации и семинары для подразделений, содействуя повышению правовой грамотности.

Для меня участие в конкурсе стало вызовом самой себе. Возможностью проверить свой юридический кругозор, углубить знания, выйти за рамки привычного. Особенно приятно было находиться в кругу профессионалов, которые вдохновляют своим опытом. Я убеждена, что путь к успеху — постоянное развитие, готовность учиться новому и принимать сложные задачи, — поделилась мнением Наталья Чугузиди.

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Конкурс#Экология#Водоснабжение#Росводоканал#Юрист#Росводоканал Тюмень
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