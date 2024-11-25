С двумя бы не справился. В Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина

Posted 25 ноября, 11:05
Published 25 ноября, 11:05
Modified 25 ноября, 11:26
Updated 25 ноября, 11:26
Как рассказали в УМВД по Тюменской области, мужчина увидел очень модные, но при этом дорогие ботинки, примерил, и понял, что это — любовь. Он не смог устоять перед ними, но и заплатить за столько прекрасное тоже не имел возможности. Тогда же решился на воровство. Но достаточно хитрое.
Поняв, что два ботинка сразу ему не унести, вор решил сокрыть обретенное сокровище под курткой. Но пока в виде половины, поместился под куртку один ботинок. За вторым тюменец планировал вернуться чуть позже, в надежде, что вторая половинка будет ждать его там.
Однако осуществиться планам не удалось. Мужчину задержали полицейские. Оказался вором, пускай и ценитель моды, но неоднократно судимый.