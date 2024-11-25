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Posted 25 ноября, 11:05

Published 25 ноября, 11:05

Modified 25 ноября, 11:26

Updated 25 ноября, 11:26

В Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина

С двумя бы не справился. В Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина

25 ноября 2024, 11:05
Фото: 1MI.

В Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина

Интересный случай воровства зафиксировали в Тюмени. Там мужчина, будучи недостаточно обеспеченным, но крайне желавшим обновить свой гардероб, решился на воровство. Пускай, и частичное.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, мужчина увидел очень модные, но при этом дорогие ботинки, примерил, и понял, что это — любовь. Он не смог устоять перед ними, но и заплатить за столько прекрасное тоже не имел возможности. Тогда же решился на воровство. Но достаточно хитрое.

Поняв, что два ботинка сразу ему не унести, вор решил сокрыть обретенное сокровище под курткой. Но пока в виде половины, поместился под куртку один ботинок. За вторым тюменец планировал вернуться чуть позже, в надежде, что вторая половинка будет ждать его там.

Однако осуществиться планам не удалось. Мужчину задержали полицейские. Оказался вором, пускай и ценитель моды, но неоднократно судимый.

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Видео: ЧС Тюмень.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени осудили сотрудницу OZON, воровавшую одежу.

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