С двумя бы не справился. В Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, мужчина увидел очень модные, но при этом дорогие ботинки, примерил, и понял, что это — любовь. Он не смог устоять перед ними, но и заплатить за столько прекрасное тоже не имел возможности. Тогда же решился на воровство. Но достаточно хитрое.