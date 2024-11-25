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Posted 25 ноября, 15:18

Published 25 ноября, 15:18

Modified 25 ноября, 15:19

Updated 25 ноября, 15:19

«Почта России»: Доля цифровых писем в 2024 году составила 50%

«Почта России»: Доля цифровых писем в 2024 году составила 50%

25 ноября 2024, 15:18
Фото: Пресс-служба Почта России.
Ожидается, что к концу 2024 года около половины всех писем — от 48,5 до 50,5% — будет отправлено в цифровом, гибридном формате или с использованием электронных марок. Об этом сообщил Антон Нечаев, возглавляющий направление по развитию продуктов и сервисов в «Почте России».

Как отметил Нечаев, подобный способ отправки писем уже активно применяется не только государственными учреждениями и коммерческими организациями, но и частными лицами. На данный момент к системе электронных заказных писем присоединилось около 1000 юридических лиц, а число отправленных цифровых писем увеличится на 50–60 миллионов. Об этом пишут newizv.ru.

Он подчеркнул, что система «Почты России» делает возможной отправку электронных писем с тем же уровнем достоверности и верификации, что и традиционные бумажные письма, фиксируя информацию об отправителе, получателе и доставке. Нечаев указал, что цифровые письма обладают высокой степенью безопасности и надежности, превосходя мессенджеры и стандартные электронные почты.

Также Нечаев добавил, что такие письма гарантированно доходят до адресата, даже если он не зарегистрирован в системе, что особенно полезно для государственных учреждений, которым сложно отслеживать переход адресатов на электронный формат.

Нечаев выразил уверенность, что в будущем до 95% всех писем будет отправляться в цифровом виде. Тем не менее останутся ситуации, когда необходимо будет отправлять бумажные письма: например, для передачи документов с оригинальными печатями или уникальных предметов.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что вся работа компании сосредоточена на потребностях клиентов. В данный момент происходит усовершенствование существующих услуг и разработка новых, которые действительно важны для людей. Волков сказал, что компания внимательно изучает отзывы клиентов, чтобы быть конкурентоспособной.

«Наша команда постоянно собирает и анализирует обратную связь, чтобы быть на шаг впереди. Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — добавил он.

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