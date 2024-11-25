Обитель закладчиков: чем известен в Тюмени район «Суходолье»?

Вместе с тем и дома здесь достаточно приличные, качественные. Они оснащены умными домофонами, в каждой «свечке» по 2 лифта и система видеонаблюдения, к которой жильцы могут подключиться. Шумоизоляция на уровне «пойдет». Лучше, чем в новостройках, но не идеальная. К тому же цена за квадрат здесь не особо высокая, особенно, если сравнивать «суходольские свечки» с домами «Видного».