Обитель закладчиков: чем известен в Тюмени район «Суходолье»?

Posted 25 ноября, 09:35
Published 25 ноября, 09:35
Modified 25 ноября, 09:37
Updated 25 ноября, 09:37
Раньше на месте этого района были поля, а теперь тут стоят 17-этажные высотки. основной микрорайон с одноименным названием здесь представлен 28 одинаковыми домами! Их начали строить в 2012 году, а к 2015-му в высотки уже начали въезжать первые жители. К нынешнему моменту в «Суходолье» негласно включают и частный сектор, располагающийся по улице Народной.
Пусть внешне район сложно назвать особенно привлекательным, а 28 одинаковых «свечек» вовсе могут нагонять жути, «Суходолье» можно назвать идеалом спального района. Здесь достаточно тихо (по меркам города), живут преимущественно семьями и никаких «злачных» местечек, где собирались бы маргиналы, тут нет.
Однако в этом тихом омуте все же водятся свои «черти».
Прежде чем говорить о недостатках и «чертах» стоит отметить, что в районе обустроена очень комфортная инфраструктура. В шаговой доступности располагаются две детских сада, школа и поликлиника. Можно, как дойти до гипермаркета «Лента» и закупиться вместе необходимым, так и купить продукты в разбросанных по району небольших продуктовых.
Зоомагазин? Есть! Площадка для выгула животных? Тоже есть! Суши, шаурма и прочие вкусности с доставкой или подачей в заведении? Имеются! Для особо ленивых тут даже пункты выдачи располагаются в соседних домах и успешно работают.
Для прогулок можно воспользоваться благоустройством ЖК «Видный» или пройтись до недавно обустроенного парка Константина Лагунова. Там же поблизости располагается Никольский сквер. Стоит отметить, что «Суходолье» активно эксплуатирует территорию ЖК «Видный». Нет, ну, а что? Можно не переплачивать за дома в этом комплексе и пользоваться всеми удобствами.
Тут есть и несколько спортивных зон, в том числе большое футбольное поле и баскетбольные площадки. За волейболом можно опять же заглянуть в «Видный».
Вместе с тем и дома здесь достаточно приличные, качественные. Они оснащены умными домофонами, в каждой «свечке» по 2 лифта и система видеонаблюдения, к которой жильцы могут подключиться. Шумоизоляция на уровне «пойдет». Лучше, чем в новостройках, но не идеальная. К тому же цена за квадрат здесь не особо высокая, особенно, если сравнивать «суходольские свечки» с домами «Видного».
Кстати, здесь очень приятная управляющая компания. Специалисты достаточно быстро реагируют на запросы и достаточно вежливы. Подъезды и территория убираются регулярно. А еще местные бабули украшают придомовые территории цветами и красивыми кустарниками.
Несмотря на то, что на территории района все есть, все же выезжать отсюда периодически приходится и тут начинаются проблемы. Внутри района курсирует лишь пара маршруток, что-то более подходящее приходится ловить на Монтажников или вовсе идти до Широтной, что крайне неудобно. К тому же ехать до центра города придется минут 40, что также утомляет.
Но больше беспокоит то, что здесь 28 одинаковых домов! Как найти свой? Вам поможет только чуйка. Внешне они практически неотличимы. И первое время здесь можно не только потеряться, но и сойти с ума, ведь с каждой стороны вас будет окружать одна и та же типовая «свечка».
Так как все дома «натыканы» в небольшом квадрате, то на комфортную парковку рассчитывать не стоит. У каждого дома, конечно, есть своя парковочная зона, но ее нельзя назвать вместительной или комфортабельной.
Несмотря на то, что здесь не «тусовочный» район, некоторая группа людей сюда все же стягивается. И это — закладчики. Местные правоохранители уже научились быстро приезжать на вызовы, особенно в частный сектор. Поговаривают, что там чуть ли не каждую неделю ловят молодых ребят с «пакетиками».
В свечках закладчиков привлекает разделенность лифтовой зоны и лестницы, второе пространство они периодически и используют для своих делишек.
Бабушками с собачками тоже не стоит очаровываться, некоторые из них ведут серьезную борьбу с собачниками и никому не пожелаешь оказаться в эпицентре такого конфликта.
Как минусом, так и плюсом можно считать и тот факт, что район уже будто бы закончил развиваться. Со всех сторон «Суходолье» окружено застройкой. Здесь уже практически негде что-то строить. Хотя, а что еще надо?
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