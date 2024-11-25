На трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Водитель погиб

Posted 25 ноября, 15:51
Published 25 ноября, 15:51
Modified 25 ноября, 15:53
Updated 25 ноября, 15:53
Смертельная авария произошла под Заводоуковском на автодороге Тюмень — Омск. На 93-м километре трассы столкнулись внедорожник Chery Tiggo и грузовой автомобиль Mercedes.
«По предварительным данным, 54-летний водитель Chery выехал на встречную полосу. Он погиб. Ранения также получила его 50-летняя жена, пассажирка госпитализирована. Оба — жители Упоровского района», — сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Межрайонная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм законодательства в области безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры. Ход проверки находится под контролем, сообщают в прокуратуре региона.