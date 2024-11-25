nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 15:51

Published 25 ноября, 15:51

Modified 25 ноября, 15:53

Updated 25 ноября, 15:53

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Тюмень — Омск

На трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Водитель погиб

25 ноября 2024, 15:51
Фото: Прокуратура Тюменской области.

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Тюмень — Омск

Инцидент случился 25 ноября примерно в 17:00.

Смертельная авария произошла под Заводоуковском на автодороге Тюмень — Омск. На 93-м километре трассы столкнулись внедорожник Chery Tiggo и грузовой автомобиль Mercedes.

«По предварительным данным, 54-летний водитель Chery выехал на встречную полосу. Он погиб. Ранения также получила его 50-летняя жена, пассажирка госпитализирована. Оба — жители Упоровского района», — сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Межрайонная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм законодательства в области безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры. Ход проверки находится под контролем, сообщают в прокуратуре региона.

Водитель-стрелок из Ялуторовска погиб в зоне СВО
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Тюменской области произошло рекордное количество ДТП.

Читайте также:
Под Тюменью сбили 8-летего велосипедистаНа тюменской трассе в ДТП погиб житель ЯмалаНедетские аварии: почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними?
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Аварии#Авария на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика