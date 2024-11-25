Хотел успокоить: тюменец жестоко избил соседа деревянной битой

Posted 25 ноября, 11:19
Published 25 ноября, 11:19
Modified 25 ноября, 11:21
Updated 25 ноября, 11:21
Избиение случилось в коридоре многоэтажки в поселке Демьянка.
Уточняется, что мужчина хотел успокоить соседа, потому что тот вел себя шумно. Однако вместо этого применил силу. Подсудимый взял биту и семь раз ударил сельчанина по различным частям тела. У него закрытый перелом кости левой руки и рваная рана левой брови, уточнили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Тюменские полицейские, обвиненные в пытках, отправились на СВО.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской школе дети мигрантов избили подростка. К делу подключилась прокуратура.