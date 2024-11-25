nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 11:19

Published 25 ноября, 11:19

Modified 25 ноября, 11:21

Updated 25 ноября, 11:21

Хотел успокоить: тюменец жестоко избил соседа деревянной битой

Хотел успокоить: тюменец жестоко избил соседа деревянной битой

25 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI.
В Уватском районе Тюменской области 41-летний мужчина, избивший соседа деревянной битой, получил полгода лишения свободы условно.

Избиение случилось в коридоре многоэтажки в поселке Демьянка.

Уточняется, что мужчина хотел успокоить соседа, потому что тот вел себя шумно. Однако вместо этого применил силу. Подсудимый взял биту и семь раз ударил сельчанина по различным частям тела. У него закрытый перелом кости левой руки и рваная рана левой брови, уточнили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Тюменские полицейские, обвиненные в пытках, отправились на СВО.

«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской школе дети мигрантов избили подростка. К делу подключилась прокуратура.

Читайте также:
ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача. Он отправится в тюрьмуИскусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?В Тюмени поменяются схемы популярных автобусных маршрутов — когда?
#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Нападение#Избиение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика