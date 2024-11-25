Хотел успокоить: тюменец жестоко избил соседа деревянной битой

Уточняется, что мужчина хотел успокоить соседа, потому что тот вел себя шумно. Однако вместо этого применил силу. Подсудимый взял биту и семь раз ударил сельчанина по различным частям тела. У него закрытый перелом кости левой руки и рваная рана левой брови, уточнили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.