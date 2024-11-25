Хотел изнасиловать. Тюменского священника — извращенца задержали в Екатеринбурге

Как сообщают федеральные СМИ, инцидент произошел около месяца назад. Священник увязался за девушкой, не давал ей зайти в подъезд, приставал и хотел изнасиловать, параллельно с этим удовлетворял себя на улице прямо перед подъездной дверью. Так лицо священника и попало на камеру. Им оказался 26-летний уроженец Тюмени, Отец Даниил. Известно, что он женат, у него есть сын в браке, о таких увлечениях своего мужа жена не знала.