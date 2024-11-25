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Posted 25 ноября, 11:59

Published 25 ноября, 11:59

Modified 25 ноября, 12:24

Updated 25 ноября, 12:24

Тюменского священника — извращенца задержали в Екатеринбурге

Хотел изнасиловать. Тюменского священника — извращенца задержали в Екатеринбурге

25 ноября 2024, 11:59
Фото: 1MI.

Тюменского священника — извращенца задержали в Екатеринбурге

Скандальное на всю страну дело набирает обороты. В Екатеринбурге извращенец хотел изнасиловать 18 — летнюю девушку. При этом еще и удовлетворял себя прямо перед ней. Но оказалось все куда более интересней. Ведь занимался таким — священник.

Как сообщают федеральные СМИ, инцидент произошел около месяца назад. Священник увязался за девушкой, не давал ей зайти в подъезд, приставал и хотел изнасиловать, параллельно с этим удовлетворял себя на улице прямо перед подъездной дверью. Так лицо священника и попало на камеру. Им оказался 26-летний уроженец Тюмени, Отец Даниил. Известно, что он женат, у него есть сын в браке, о таких увлечениях своего мужа жена не знала.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Видео: E1.Ru.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местный решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти.

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