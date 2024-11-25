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Posted 25 ноября, 11:27

Published 25 ноября, 11:27

Modified 25 ноября, 11:33

Updated 25 ноября, 11:33

Жители Ишима наблюдали уникальное явление на небе

Чудеса на небесах. Жители Ишима наблюдали уникальное явление на небе. Видео

25 ноября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Ишима наблюдали уникальное явление на небе

Над Ишимом сегодня вырисовался уникальный небесный силуэт, увидеть его можно было поздно ночью. Несмотря на вид, имел этот силуэт вполне естественное происхождение.

Выяснилось, что над Ишимом можно было увидеть ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Вылетела она с площадки космодрома «Байконур». В задачи ракеты и корабля входит доставка груза на международную станцию.

Известно, что также такая ракета может использоваться как носитель. С помощью «Союза-2.1а» в космос выводятся различные спутники (в т. ч. коммерческие) и космические корабли: автоматические «Прогресс МС» и пилотируемые «Союз МС», доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию (МКС).

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Космос
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