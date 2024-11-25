Чудеса на небесах. Жители Ишима наблюдали уникальное явление на небе. Видео

Posted 25 ноября, 11:27
Published 25 ноября, 11:27
Modified 25 ноября, 11:33
Updated 25 ноября, 11:33
Выяснилось, что над Ишимом можно было увидеть ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Вылетела она с площадки космодрома «Байконур». В задачи ракеты и корабля входит доставка груза на международную станцию.
Известно, что также такая ракета может использоваться как носитель. С помощью «Союза-2.1а» в космос выводятся различные спутники (в т. ч. коммерческие) и космические корабли: автоматические «Прогресс МС» и пилотируемые «Союз МС», доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию (МКС).