Чудеса на небесах. Жители Ишима наблюдали уникальное явление на небе. Видео

Известно, что также такая ракета может использоваться как носитель. С помощью «Союза-2.1а» в космос выводятся различные спутники (в т. ч. коммерческие) и космические корабли: автоматические «Прогресс МС» и пилотируемые «Союз МС», доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию (МКС).