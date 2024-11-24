Тюменские производители начали уменьшать вес продукции в упаковках

Posted 24 ноября, 05:00
Published 24 ноября, 05:00
Modified 24 ноября, 05:02
Updated 24 ноября, 05:02
До 800-900 миллилитров сократился вес продукции, выпускаемой компанией «Тюменьмолоко», «Ялуторовский мясокомбинат» теперь производит колбасу и ветчину весом 400-450 граммов, вместо 500. Производитель мороженого компания «Ландис» уменьшила вес стандартного стаканчика пломбира со 100 до 80 граммов.
По словам заведующей кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгении Жуковой, впервые производители начали уменьшать вес товара еще 1970-х годах в США. Данный подход получил название «шринкфляция».
Эксперт отмечает, что в условиях стабильной экономики к данный подход неактуален. Однако при растущих регулярно ценах, он имеет место быть — из-за уменьшения веса товара в условиях кризиса его стоимость останется прежней.
«К примеру, стоимость 100-граммового сливочного пломбира в вафельном стаканчике составляет 79 рублей. Если изменить фасовку до 90 граммов, оставив цену прежней, то производитель сэкономит 7,9 рублей с одного стаканчика», — поясняет Евгения Жукова РБК Тюмень.
Генеральный директор компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что уменьшение веса товара также продиктовано запросом со стороны потребителей.
«Сегодня покупатели обращают внимание на энергетическую ценность продукта. Для них важно, чтобы калорийность конкретного продукта вписывалась в определенные нормативы при соблюдении принципов сбалансированного питания», — отметила Марина Петрова.
На законодательном уровне в настоящее время нет стандартов, регламентирующих вес продукта. Действующие нормы предъявляют требования к составу, вкусовым характеристикам, консистенции, условиям хранения, срокам годности и маркировке.
Однако эксперты считают, что дальнейшее уменьшение веса продукта нецелесообразно — слишком маленькие размеры не будут интересны потребителям.
«Согласно различным исследованиям, разница между двумя объектами, которая составляет более 15%, становится существенно заметна для покупателей», — отметила эксперт.
Единственный вариант скрыть существенное уменьшение веса продукта — изменить его геометрию. Но это потребует дополнительных вложений от производителя — трат на оборудование и новую упаковку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года цены на молоко увеличились на 16-22,8%. Сегодня в среднем пакет молоко стоит около 100 рублей. По данным регионального департамента АПК, причиной подорожания стало повышения затрат на производство продукции.