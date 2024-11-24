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Posted 24 ноября, 05:00

Published 24 ноября, 05:00

Modified 24 ноября, 05:02

Updated 24 ноября, 05:02

Тюменские производители уменьшили вес упаковки продукции на 100 граммов

Тюменские производители начали уменьшать вес продукции в упаковках

24 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI.

Тюменские производители уменьшили вес упаковки продукции на 100 граммов

За последние несколько лет вес упаковки сократился практически у всех производителей. Если, к примеру, ранее компания «Золотые луга» выпускала молоко объемом 1 литр, то сегодня уже 930-950 миллилитров.

До 800-900 миллилитров сократился вес продукции, выпускаемой компанией «Тюменьмолоко», «Ялуторовский мясокомбинат» теперь производит колбасу и ветчину весом 400-450 граммов, вместо 500. Производитель мороженого компания «Ландис» уменьшила вес стандартного стаканчика пломбира со 100 до 80 граммов.

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Почему вес уменьшается

По словам заведующей кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгении Жуковой, впервые производители начали уменьшать вес товара еще 1970-х годах в США. Данный подход получил название «шринкфляция».

Эксперт отмечает, что в условиях стабильной экономики к данный подход неактуален. Однако при растущих регулярно ценах, он имеет место быть — из-за уменьшения веса товара в условиях кризиса его стоимость останется прежней.

«К примеру, стоимость 100-граммового сливочного пломбира в вафельном стаканчике составляет 79 рублей. Если изменить фасовку до 90 граммов, оставив цену прежней, то производитель сэкономит 7,9 рублей с одного стаканчика», — поясняет Евгения Жукова РБК Тюмень.

Генеральный директор компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что уменьшение веса товара также продиктовано запросом со стороны потребителей.

«Сегодня покупатели обращают внимание на энергетическую ценность продукта. Для них важно, чтобы калорийность конкретного продукта вписывалась в определенные нормативы при соблюдении принципов сбалансированного питания», — отметила Марина Петрова.
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Станут ли упаковки еще меньше

На законодательном уровне в настоящее время нет стандартов, регламентирующих вес продукта. Действующие нормы предъявляют требования к составу, вкусовым характеристикам, консистенции, условиям хранения, срокам годности и маркировке.

Однако эксперты считают, что дальнейшее уменьшение веса продукта нецелесообразно — слишком маленькие размеры не будут интересны потребителям.

«Согласно различным исследованиям, разница между двумя объектами, которая составляет более 15%, становится существенно заметна для покупателей», — отметила эксперт.

Единственный вариант скрыть существенное уменьшение веса продукта — изменить его геометрию. Но это потребует дополнительных вложений от производителя — трат на оборудование и новую упаковку.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года цены на молоко увеличились на 16-22,8%. Сегодня в среднем пакет молоко стоит около 100 рублей. По данным регионального департамента АПК, причиной подорожания стало повышения затрат на производство продукции.

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