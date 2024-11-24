Тюменские производители начали уменьшать вес продукции в упаковках

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года цены на молоко увеличились на 16-22,8%. Сегодня в среднем пакет молоко стоит около 100 рублей. По данным регионального департамента АПК, причиной подорожания стало повышения затрат на производство продукции.