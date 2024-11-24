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Posted 24 ноября, 04:14

Published 24 ноября, 04:14

Modified 24 ноября, 04:16

Updated 24 ноября, 04:16

В Тюмени 24 ноября будет тепло и солнечно

Синоптики пугают тюменцев опасным природным явлением

24 ноября 2024, 04:14
Фото: 1MI.

В Тюмени 24 ноября будет тепло и солнечно

Переменную облачность, изморозь, ветер 5-10 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в воскресенье, 24 ноября, метеорологи. Максимальная дневная температура воздуха составит +1…-4, ночью ожидается до -3…-8, местами до -13.

В Тюмени 24 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+2, ночью ожидается до 0…-2. Ветер будет дуть со скоростью 5,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38 закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 32 минуты.

В Тобольске 24 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается до +1…-2, в вечерние часы термометры покажут -1…0. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34, закат в 15:52, продолжительность дня 7 часов 18 минут.

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В Ишиме 24 ноября ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -2…-7, в темное время суток термометры покажут -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17 закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.

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