Синоптики пугают тюменцев опасным природным явлением

Posted 24 ноября, 04:14
Published 24 ноября, 04:14
Modified 24 ноября, 04:16
Updated 24 ноября, 04:16
В Тюмени 24 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+2, ночью ожидается до 0…-2. Ветер будет дуть со скоростью 5,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38 закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 32 минуты.
В Тобольске 24 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается до +1…-2, в вечерние часы термометры покажут -1…0. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34, закат в 15:52, продолжительность дня 7 часов 18 минут.
В Ишиме 24 ноября ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -2…-7, в темное время суток термометры покажут -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17 закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.