Более 30 тюменок стали мамами после 45 лет

Posted 24 ноября, 09:06
Published 24 ноября, 09:06
Modified 24 ноября, 10:05
Updated 24 ноября, 10:05
Средний возраст тюменок, ставших мамами в 2023 году, составил 28,9 лет. При этом в возрасте до 20 лет в 2023 году мамами стали 643 жительницы региона, старше 45 лет — 31 женщина.
Что касается распределения числа родившихся по полу, то мальчиков родилось больше, чем девочек. В 2023 года в регионе на свет появилось 8 тысяч 966 мальчиков и 8 тысяч 217 девочек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирована естественная убыль населения. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости на 0,5 промилле на 1 тысячу человек.