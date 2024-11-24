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Posted 24 ноября, 09:06

Published 24 ноября, 09:06

Modified 24 ноября, 10:05

Updated 24 ноября, 10:05

Более 18 тысяч тюменские семей — многодетные

Более 30 тюменок стали мамами после 45 лет

24 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI.

Более 18 тысяч тюменские семей — многодетные

Сюжет
Дети
По данным Тюменьстата, на конец 2023 года в регионе проживало 123 тысяч семей, в том числе порядка 18,7 тысячи — многодетные (три и более детей).

Средний возраст тюменок, ставших мамами в 2023 году, составил 28,9 лет. При этом в возрасте до 20 лет в 2023 году мамами стали 643 жительницы региона, старше 45 лет — 31 женщина.

Что касается распределения числа родившихся по полу, то мальчиков родилось больше, чем девочек. В 2023 года в регионе на свет появилось 8 тысяч 966 мальчиков и 8 тысяч 217 девочек.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирована естественная убыль населения. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости на 0,5 промилле на 1 тысячу человек.

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