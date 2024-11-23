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Posted 23 ноября, 07:25

Published 23 ноября, 07:25

Modified 23 ноября, 07:27

Updated 23 ноября, 07:27

В Тюменской области снижаются темпы роста численности населения

В Тюменской области снижаются темпы роста численности населения

23 ноября 2024, 07:25
Фото: 1MI.
По сравнению с 2023 годом темпы роста численности населения региона сократятся на три тысячи человек. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития региона.

В документе отмечено, что к концу 2024 году численность населения увеличится на 3,9 тысячи человек — до 1 619,4 тысячи. Для сравнения, по итогам 2023 года численность населения Тюменской области возросла на 7 тысяч человек — до 1615,5 тысячи.

В 2027 году среднегодовая численность населения прогнозируется на уровне 1 621 тысячи человек по консервативному варианту и 1 629,1 тысячи человек по базовому варианту.

«Определяющее влияние на рост численности населения региона будет оказывать динамика миграционных потоков. В прогнозном периоде 2025–2027 годов миграционный прирост ожидается на уровне 11,9 тысячи человек», — указан в прогнозе властей.

Что касается суммарного коэффициента рождаемости, то прогнозируется его рост с 1,72 в 2024 году до 1,77 в 2027 году.

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Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не станет городом миллионником в ближайшие годы. К 2027 году численность населения областной столицы не превысит 882 тысячи человек.

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