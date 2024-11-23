В Тюменской области снижаются темпы роста численности населения

В документе отмечено, что к концу 2024 году численность населения увеличится на 3,9 тысячи человек — до 1 619,4 тысячи. Для сравнения, по итогам 2023 года численность населения Тюменской области возросла на 7 тысяч человек — до 1615,5 тысячи.