В Москве объявили победителей политической премии РАСО «Гамбургский счет»

Posted 23 ноября, 15:57
Published 23 ноября, 15:57
Modified 23 ноября, 15:57
Updated 23 ноября, 15:57
Эта престижная награда, учрежденная в 2016 году, вручается политикам и партиям, которые проявили свою результативность и креативный подход в ходе конкурентных политических кампаний, соблюдая демократические стандарты. Об этом пишет transsibinfo.com.
Определение победителей происходит по итогам закрытого интернет-голосования членов комитета по политтехнологиям. В этом году церемония состоялась 22 ноября на площадке РСПП.
Среди награжденных — мэр Братска Александр Дубровин, мэр Краснодара Евгений Наумов, мэр Артёма Вячеслав Квон, глава Республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, кандидат на пост губернатора Вологодской области Александр Морозов, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, вице-спикер Виктория Абрамченко, политтехнолог и журналист Александр Малькевич, председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий, министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Награды за предвыборные кампании в регионах получили партии «Единая Россия», «Зеленые», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР.
С полным списком победителей премии можно ознакомиться на сайте РАСО.
Традиционно информационную поддержку премии оказывает медиахолдинг 1MI.