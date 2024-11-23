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Posted 23 ноября, 07:46

Published 23 ноября, 07:46

Modified 23 ноября, 07:48

Updated 23 ноября, 07:48

Тюменцы не могут вылететь в Сочи более шести часов

Тюменцы не могут вылететь в Сочи более шести часов

23 ноября 2024, 07:46
Фото: 1MI.
Вылет рейса Сочи — Тюмень отложен до 13:30 из-за позднего прибытия самолета. Борт должен был вылететь на курорт еще в семь часов утра.

Также задержаны на шесть часов прилет самолета из Сочи в тюменский аэропорт Рощино, на пять часов — вылет из Тюмени в Минеральные Воды. Из Сочи борт прибудет в 22:10 вместо 16:10, в Минеральные воды воздушное судно отправят в 22:15 вместо 17:10.

Фото: онлайн-табло Рощино

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе Рощино, причиной задержек является позднее прибытие самолетов.

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Ранее «Наш Город» писал, что 19 ноября из–за технической неисправности из Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) не смог вовремя вылететь самолет, следовавший по маршруту Надым — Тюмень. Вылет был отложен более чем на 12 часов.

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