Тюменцы не могут вылететь в Сочи более шести часов

Также задержаны на шесть часов прилет самолета из Сочи в тюменский аэропорт Рощино, на пять часов — вылет из Тюмени в Минеральные Воды. Из Сочи борт прибудет в 22:10 вместо 16:10, в Минеральные воды воздушное судно отправят в 22:15 вместо 17:10.