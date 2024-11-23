nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 10:32

Published 23 ноября, 10:32

Modified 23 ноября, 10:34

Updated 23 ноября, 10:34

Тюменцев зовут на работу за 140 тысяч рублей. Опыт не требуется

Тюменцев зовут на работу за 140 тысяч рублей. Опыт не требуется

23 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI.
В регионе растет число вакансий без опыта работы. С начала осени работодатели опубликовали около 20 тысяч предложений для специалистов без опыта работы.

В перечень вакансий вошли дезинфекторы и автомаляры с заработком до 131 тысячи рублей, бетонщики (140 тысяч рублей), изолировщики (82,7 тысячи рублей), агенты по недвижимости с заработной платой более 115 тысяч рублей, курьеры (112 тысяч рублей), машинисты и супервайзеры с заработком от 75 до 96 тысяч рублей.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, высокий спрос на кадры при серьезном дефиците специалистов вынуждает работодателей конкурировать за привлечение новых сотрудников. Поэтому компании сегодня все чаще рассматривают кандидатов без опыта работы — как правило, новым сотрудникам предлагают пройти обучение.

Смертность выше рождаемости: в Тюмени зафиксировали естественную убыль населения
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний размер заработной платы увеличился на 15,5% и практически достиг 80 тысяч рублей. Наиболее высокие зарплаты зарегистрированы в отраслях добычи и переработки нефти и газа.

Читайте также:
Тюменец выиграл в конкурсе от блогера Литвина BMW M4Тюменцы не могут вылететь в Сочи более шести часовВ Тюменской области снижаются темпы роста численности населения
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплаты#Вакансии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика