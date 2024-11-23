Тюменцев зовут на работу за 140 тысяч рублей. Опыт не требуется

Posted 23 ноября, 10:32
Published 23 ноября, 10:32
Modified 23 ноября, 10:34
Updated 23 ноября, 10:34
В перечень вакансий вошли дезинфекторы и автомаляры с заработком до 131 тысячи рублей, бетонщики (140 тысяч рублей), изолировщики (82,7 тысячи рублей), агенты по недвижимости с заработной платой более 115 тысяч рублей, курьеры (112 тысяч рублей), машинисты и супервайзеры с заработком от 75 до 96 тысяч рублей.
По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, высокий спрос на кадры при серьезном дефиците специалистов вынуждает работодателей конкурировать за привлечение новых сотрудников. Поэтому компании сегодня все чаще рассматривают кандидатов без опыта работы — как правило, новым сотрудникам предлагают пройти обучение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний размер заработной платы увеличился на 15,5% и практически достиг 80 тысяч рублей. Наиболее высокие зарплаты зарегистрированы в отраслях добычи и переработки нефти и газа.