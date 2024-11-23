Тюменцев зовут на работу за 140 тысяч рублей. Опыт не требуется

В перечень вакансий вошли дезинфекторы и автомаляры с заработком до 131 тысячи рублей, бетонщики (140 тысяч рублей), изолировщики (82,7 тысячи рублей), агенты по недвижимости с заработной платой более 115 тысяч рублей, курьеры (112 тысяч рублей), машинисты и супервайзеры с заработком от 75 до 96 тысяч рублей.