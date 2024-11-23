Тюменцам обещают ночные морозы до -14

В Тюмени 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода первой половине дня, после обеда будет пасмурно, о без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут 0…-3, ночью -1…-2. Ветер будет дуть со скоростью 4,2 м/с.