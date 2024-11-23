Тюменцам обещают ночные морозы до -14

Posted 23 ноября, 04:16
Published 23 ноября, 04:16
Modified 23 ноября, 04:18
Updated 23 ноября, 04:18
В Тюмени 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода первой половине дня, после обеда будет пасмурно, о без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут 0…-3, ночью -1…-2. Ветер будет дуть со скоростью 4,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36 закат в 16:11, продолжительность дня 7 часов 35 минут.
В Тобольске 23 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -1…-4, в вечерние часы ожидается до -1…-2. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32, закат в 15:54, продолжительность дня 7 часов 22 минуты.
В Ишиме 23 ноября ожидается переменная облачность. Утром и днем до -1…-6, в темное время суток температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15 закат в 16:01, продолжительность дня 7 часов 46 минут