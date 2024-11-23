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Posted 23 ноября, 04:16

Published 23 ноября, 04:16

Modified 23 ноября, 04:18

Updated 23 ноября, 04:18

Тюменцам обещают ночные морозы до -14

Тюменцам обещают ночные морозы до -14

23 ноября 2024, 04:16
Фото: 1MI.
В субботу, 23 ноября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, местами туман, гололед. Максимальная дневная температура воздуха составит +1…-4, ночью ожидается до -4…-9, при прояснении до -14. Скорость ветра 5-10 м/с.

В Тюмени 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода первой половине дня, после обеда будет пасмурно, о без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут 0…-3, ночью -1…-2. Ветер будет дуть со скоростью 4,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36 закат в 16:11, продолжительность дня 7 часов 35 минут.

В Тобольске 23 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -1…-4, в вечерние часы ожидается до -1…-2. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32, закат в 15:54, продолжительность дня 7 часов 22 минуты.

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В Ишиме 23 ноября ожидается переменная облачность. Утром и днем до -1…-6, в темное время суток температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15 закат в 16:01, продолжительность дня 7 часов 46 минут

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