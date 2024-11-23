Тюменец выиграл в конкурсе от блогера Литвина BMW M4

Всего было разыграно 11 автомобилей BMW М4. По словам Литвина, на приобретение спорткаров он потратил 130 миллионов рублей. Для участие в розыгрыше нужно было лишь приобрести энергетический напиток от Литвина и зарегистрировать банку на сайте.