nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 08:22

Published 23 ноября, 08:22

Modified 23 ноября, 08:24

Updated 23 ноября, 08:24

Тюменец выиграл в конкурсе от блогера Литвина BMW M4

Тюменец выиграл в конкурсе от блогера Литвина BMW M4

23 ноября 2024, 08:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Конкурс
Житель Тюменской области Руслан Ибрагимов выиграл премиальный спорткар BMW в конкурсе от блогера Михаила Литвина. Розыгрыш состоялся в ночь с 8 на 9 ноября во время прямого эфира на YouTube-канале «ЛИТВИН».

Всего было разыграно 11 автомобилей BMW М4. По словам Литвина, на приобретение спорткаров он потратил 130 миллионов рублей. Для участие в розыгрыше нужно было лишь приобрести энергетический напиток от Литвина и зарегистрировать банку на сайте.

«Минус 130 лямов за один эфир. Едем дальше. Мы с вами делаем огромную историю, и могу сказать, что мы ещё даже не газовали», — сообщил Литвин в своем тг-канале.

Сегодня тюменцу будут вручены ключи от автомобиля. Спорткар он планирует продать.

Число миллионеров в Тюменской области увеличилось
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что годом ранее обладательницей спорткара в аналогичном розыгрыше от блогера Литвина стала 17-летняя жительница Тобольска. Девушка тогда сообщила, что автомобиль она планирует продать, а денежные средства вложить в покупку новой квартиры.

Читайте также:
Тюменцы не могут вылететь в Сочи более шести часовВ Тюменской области снижаются темпы роста численности населенияБастрыкин вмешался в спор из-за гробовых погибшего на СВО тюменца между его родными
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#Конкурсы#Новости тюмени#Автомобили#Блогеры#Розыгрыш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика