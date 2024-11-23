Тюменец выиграл в конкурсе от блогера Литвина BMW M4

Posted 23 ноября, 08:22
Published 23 ноября, 08:22
Modified 23 ноября, 08:24
Updated 23 ноября, 08:24
Всего было разыграно 11 автомобилей BMW М4. По словам Литвина, на приобретение спорткаров он потратил 130 миллионов рублей. Для участие в розыгрыше нужно было лишь приобрести энергетический напиток от Литвина и зарегистрировать банку на сайте.
«Минус 130 лямов за один эфир. Едем дальше. Мы с вами делаем огромную историю, и могу сказать, что мы ещё даже не газовали», — сообщил Литвин в своем тг-канале.
Сегодня тюменцу будут вручены ключи от автомобиля. Спорткар он планирует продать.
Ранее «Наш Город» писал, что годом ранее обладательницей спорткара в аналогичном розыгрыше от блогера Литвина стала 17-летняя жительница Тобольска. Девушка тогда сообщила, что автомобиль она планирует продать, а денежные средства вложить в покупку новой квартиры.