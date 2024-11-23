Смертность выше рождаемости: в Тюмени зафиксировали естественную убыль населения

Отмечено, что по уровню рождаемости Тюменская области занимает 11 место среди российских регионов, по показателям смертности — 15 место. По миграционному приросту регион входит в десятку субъектов Российской Федерации — за период с января по июнь 2024 года миграционный прирост составил 2 тысячи 777 человек. По данным на 1 июля 2024 года в Тюменской области проживают 1617,8 тысячи человек.