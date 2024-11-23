Смертность выше рождаемости: в Тюмени зафиксировали естественную убыль населения

Posted 23 ноября, 09:04
Published 23 ноября, 09:04
Modified 23 ноября, 09:06
Updated 23 ноября, 09:06
«Коэффициент рождаемости на 1 тысяч человек составил 10,4 промилле, коэффициент смертности — 10,9 промилле», — указано в опубликованном на сайте правительства докладе.
Отмечено, что по уровню рождаемости Тюменская области занимает 11 место среди российских регионов, по показателям смертности — 15 место. По миграционному приросту регион входит в десятку субъектов Российской Федерации — за период с января по июнь 2024 года миграционный прирост составил 2 тысячи 777 человек. По данным на 1 июля 2024 года в Тюменской области проживают 1617,8 тысячи человек.
По прогнозам властей, к концу 2024 году численность населения увеличится до 1 619,4 тысячи. К 2027 году число жителей Тюменской области достигнет 1 621 тысячи человек.