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Posted 23 ноября, 09:04

Published 23 ноября, 09:04

Modified 23 ноября, 09:06

Updated 23 ноября, 09:06

В Тюменской области зарегистрировали естественную убыль населения

Смертность выше рождаемости: в Тюмени зафиксировали естественную убыль населения

23 ноября 2024, 09:04
Фото: 1MI.

В Тюменской области зарегистрировали естественную убыль населения

По данным департамента экономики Тюменской области, за первое полугодие 2024 года уровень смертности в регионе превысил уровень рождаемости.
«Коэффициент рождаемости на 1 тысяч человек составил 10,4 промилле, коэффициент смертности — 10,9 промилле», — указано в опубликованном на сайте правительства докладе.

Отмечено, что по уровню рождаемости Тюменская области занимает 11 место среди российских регионов, по показателям смертности — 15 место. По миграционному приросту регион входит в десятку субъектов Российской Федерации — за период с января по июнь 2024 года миграционный прирост составил 2 тысячи 777 человек. По данным на 1 июля 2024 года в Тюменской области проживают 1617,8 тысячи человек.

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По прогнозам властей, к концу 2024 году численность населения увеличится до 1 619,4 тысячи. К 2027 году число жителей Тюменской области достигнет 1 621 тысячи человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Смертность#Демография#Рождаемость
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