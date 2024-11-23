Бастрыкин вмешался в спор из-за гробовых погибшего на СВО тюменца между его родными

Напомним, Виталий Пшеничный получил смертельное ранение на СВО в свой День рождения, 2 апреля 2024 года. Участие в спецоперации он принимал с ноября 2023 года. За время службы был ранен несколько раз. На счету мужчины значилось более 3 миллионов рублей — буквально спустя несколько дней после его гибели они исчезли. Как выяснилось позже, денежные средства Виталия присвоила себе его новоиспеченная супруга.