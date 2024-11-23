Бастрыкин вмешался в спор из-за гробовых погибшего на СВО тюменца между его родными

Posted 23 ноября, 06:45
Published 23 ноября, 06:45
Modified 23 ноября, 06:48
Updated 23 ноября, 06:48
Родственники сообщили, что «гробовые» Виталия незаконно присвоила себе его супруга. Мужчина женился за три дня до гибели, никому не сообщив об этом. Родственники военного считают, что брак фиктивный — вдова изменила даты и таким образом легализовала брак.
По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка по статье УК РФ «Мошенничество». Ее ход находится на контроле председателя СК РФ.
Напомним, Виталий Пшеничный получил смертельное ранение на СВО в свой День рождения, 2 апреля 2024 года. Участие в спецоперации он принимал с ноября 2023 года. За время службы был ранен несколько раз. На счету мужчины значилось более 3 миллионов рублей — буквально спустя несколько дней после его гибели они исчезли. Как выяснилось позже, денежные средства Виталия присвоила себе его новоиспеченная супруга.