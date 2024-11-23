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Posted 23 ноября, 06:45

Published 23 ноября, 06:45

Modified 23 ноября, 06:48

Updated 23 ноября, 06:48

Бастрыкин заинтересовался мошенничеством с наследством погибшего на СВО тюменца

Бастрыкин вмешался в спор из-за гробовых погибшего на СВО тюменца между его родными

23 ноября 2024, 06:45
Фото: 1MI.

Бастрыкин заинтересовался мошенничеством с наследством погибшего на СВО тюменца

Сюжет
Бойцы СВО
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле погибшего на спецоперации тюменца Виталия Пшеничного. В эфире федерального канала на днях вышла передача, в которой приняли участие родные погибшего бойца.

Родственники сообщили, что «гробовые» Виталия незаконно присвоила себе его супруга. Мужчина женился за три дня до гибели, никому не сообщив об этом. Родственники военного считают, что брак фиктивный — вдова изменила даты и таким образом легализовала брак.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка по статье УК РФ «Мошенничество». Ее ход находится на контроле председателя СК РФ.

Семья погибшего на СВО тюменца судится с его новой супругой из-за денег
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Напомним, Виталий Пшеничный получил смертельное ранение на СВО в свой День рождения, 2 апреля 2024 года. Участие в спецоперации он принимал с ноября 2023 года. За время службы был ранен несколько раз. На счету мужчины значилось более 3 миллионов рублей — буквально спустя несколько дней после его гибели они исчезли. Как выяснилось позже, денежные средства Виталия присвоила себе его новоиспеченная супруга.

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