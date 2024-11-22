Воровство на работе. В Тюмени осудили сотрудницу OZON, воровавшую одежу

Posted 22 ноября, 10:43
Published 22 ноября, 10:43
Modified 22 ноября, 10:53
Updated 22 ноября, 10:53
Как рассказали в тюменской прокуратуре, работница специально закупала дорогие товары с фейковых аккаунтов, а как только вещи приходили на пункт выдачи — делала подлог. Подменяла товар на более дешевый, а дорогой оставляла, оформляя возврат.
Таким образом обвиняемая наворовала товаров на 755 тысяч рублей. Как правило, это была одежда, спортивные костюмы, обувь и так далее. Все это сотрудница оставляла себе и использовала в личных целях.
Суд признал работницу виновной и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно. Теперь уже безработной сотруднице придется искать другую работу и отмечаться у участкового.