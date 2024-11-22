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Posted 22 ноября, 10:43

Published 22 ноября, 10:43

Modified 22 ноября, 10:53

Updated 22 ноября, 10:53

В Тюмени осудили сотрудницу OZON, воровавшую одежу

Воровство на работе. В Тюмени осудили сотрудницу OZON, воровавшую одежу

22 ноября 2024, 10:43
Фото: 1MI.

В Тюмени осудили сотрудницу OZON, воровавшую одежу

В Тюмени вынесли приговор молодой сотруднице торговой площадки. Она обвиняется в краже в особо крупном размере. Пользуясь своим служебным положением, она совершала подлоги и воровала товар для себя.

Как рассказали в тюменской прокуратуре, работница специально закупала дорогие товары с фейковых аккаунтов, а как только вещи приходили на пункт выдачи — делала подлог. Подменяла товар на более дешевый, а дорогой оставляла, оформляя возврат.

Таким образом обвиняемая наворовала товаров на 755 тысяч рублей. Как правило, это была одежда, спортивные костюмы, обувь и так далее. Все это сотрудница оставляла себе и использовала в личных целях.

Суд признал работницу виновной и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно. Теперь уже безработной сотруднице придется искать другую работу и отмечаться у участкового.

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