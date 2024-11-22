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Posted 22 ноября, 03:55

Published 22 ноября, 03:55

Modified 22 ноября, 03:57

Updated 22 ноября, 03:57

В Тюмени зарегистрированы самые низкие в России потери воды при транспортировке

В Тюмени зарегистрированы самые низкие в России потери воды при транспортировке

22 ноября 2024, 03:55
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Планомерные ремонтные работы на сетях водоснабжения в Тюмени способствовали экономии ресурса и снижению его потерь при транспортировке почти на 50%. Сейчас в областной столице отмечен самый низкий показатель в стране, который сохраняется на уровне 8,8%.

В Тюмени за пять лет реализации концессионного соглашения построено и реконструировано почти 300 км сетей водоснабжения. Автоматизирована система управления производством. В результате планомерной работы по замене сетей и качественной транспортировке воды на 60% уменьшилось число повреждений коммуникаций, требующих раскопок, и на 55% снизилось количество отключений водоснабжения.

Отчет о работе «Росводоканал Тюмень» по исполнению концессионного соглашения обсудили депутаты Тюменской городской Думы на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. Несмотря на то, что в последние годы в Туре наблюдается снижение уровня воды, предприятие подает абонентам воду, соответствующую всем нормативам.

Наша задача — обеспечить подачу качественного ресурса при любых условиях. В этом году уровень воды в реке Тура выше, чем год назад, но мы готовы к работе и при более низком уровне. Для этого мы запустили береговую насосную станцию. Чтобы обеспечить качество воды, наша лаборатория и технологи предприятия ведут круглосуточный мониторинг речной воды и при изменениях исходных показателей своевременно корректируют подачу реагентов и процесс водоподготовки, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

С 2021 года на Метелевских водоочистных сооружениях работает установка углевания. Минувшей зимой запущена установка деманганации, которая позволяет очищать воду от марганца (его содержание увеличивается в исходной воде с февраля по март). После реконструкции первой очереди на речном водозаборе качество водоподготовки по многим показателям заметно улучшилось. Сейчас продолжается реконструкция второй очереди. В 2026 году Метелевский водозабор будет полностью обновлен.

Депутаты отметили повышение надежности водоснабжения в городе. За пять лет количество аварийных отключений водоснабжения снизилось на 60 процентов.

Это связано с грамотной организацией процесса, его цифровизацией. Большая работа в рамках концессионного соглашения проделана, но предстоит еще много сделать, — отметил депутат городской Думы Дмитрий Антипов.

Отметим, народные избранники регулярно посещают объекты тюменского водоканала, чтобы на месте оценить выполнение концессионного соглашения. Такая практика будет продолжена.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Реконструкция#Водоснабжение#Автоматизация#Концессионное соглашение#Ремонтные работы#Росводоканал Тюмень
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