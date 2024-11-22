В Тюмени зарегистрированы самые низкие в России потери воды при транспортировке

С 2021 года на Метелевских водоочистных сооружениях работает установка углевания. Минувшей зимой запущена установка деманганации, которая позволяет очищать воду от марганца (его содержание увеличивается в исходной воде с февраля по март). После реконструкции первой очереди на речном водозаборе качество водоподготовки по многим показателям заметно улучшилось. Сейчас продолжается реконструкция второй очереди. В 2026 году Метелевский водозабор будет полностью обновлен.