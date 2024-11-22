В Тюмени резко похолодает. Синоптики рассказали, когда это произойдет

В Тюмени в субботу и воскресенье сохранится облачная с прояснениями погода, -1…+1 в дневные часы и до -2….-4 в темное время суток. Скорость ветра составит 7-9 м/с. В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду и +1…-3 в течение дня.