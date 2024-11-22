В Тюмени резко похолодает. Синоптики рассказали, когда это произойдет

Posted 22 ноября, 08:42
Published 22 ноября, 08:42
Modified 22 ноября, 08:44
Updated 22 ноября, 08:44
По прогнозам синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 23 ноября, на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер 5-10 м/с, гололедица на дорогах, местами туман. Днем температура воздуха составит +1…-4, в ночные часы ожидается до -4…-9, при прояснении до -14.
В воскресенье и понедельник, 24 и 25 ноября, существенно погода не изменится: гололедные явления, в отдельных районах туман, ветер 2-10 м/с, днем до +1…-4, в темное время суток -3…-8, при прояснении до -13.
В Тюмени в субботу и воскресенье сохранится облачная с прояснениями погода, -1…+1 в дневные часы и до -2….-4 в темное время суток. Скорость ветра составит 7-9 м/с. В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду и +1…-3 в течение дня.
Согласно долгосрочным прогнозам, относительно теплая погода в областной столице продержится до конца ноября — в дневные часы столбики термометров не будут опускаться ниже -3…-4, ночью — ниже -8. Данный показатели будут выше нормы на 4-7 градусов.
Небольшое похолодание, по данным автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, ожидается лишь с 28 ноября. Однако морозов ждать не стоит — минимальная температура воздуха составит -7…-11.
Причиной нетипично теплого для Тюменской области ноября специалисты называют перенос воздуха из Атлантики и общее влияние тенденций глобального потепления. Эксперты подчеркивают, что аномально теплая погода наблюдается в настоящее время на территории всей России.