В центре Тюмени полностью перекрыта улица из-за ДТП

Posted 22 ноября, 09:17
Published 22 ноября, 09:17
Modified 22 ноября, 09:28
Updated 22 ноября, 09:28
Инцидент произошел на улице Севастопольской, возле дома №5. Фото с места происшествия прислали «Нашему Городу» очевидцы.
Две легковушки двигались в одном направлении и не разъехались на узкой дороге со встречным авто. Все три транспортных средства получили незначительные повреждения. Возможно, причиной аварии стала скользкая дорога.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка до сих пор не устранена, движение невозможно.
В ответ за запрос корреспондента сотрудники местной ГИБДД заявили, что информация по аварии к ним не поступала. Пострадавших нет.