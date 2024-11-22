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Posted 22 ноября, 09:17

Published 22 ноября, 09:17

Modified 22 ноября, 09:28

Updated 22 ноября, 09:28

В центре Тюмени полностью перекрыта улица из-за ДТП

В центре Тюмени полностью перекрыта улица из-за ДТП

22 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени произошла авария с участием трех автомобилей, которые полностью заблокировали собой проезд. ДТП случилось на улице Севастопольской.

Инцидент произошел на улице Севастопольской, возле дома №5. Фото с места происшествия прислали «Нашему Городу» очевидцы.

Фото: nashgorod.ru

Две легковушки двигались в одном направлении и не разъехались на узкой дороге со встречным авто. Все три транспортных средства получили незначительные повреждения. Возможно, причиной аварии стала скользкая дорога.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка до сих пор не устранена, движение невозможно.

«Яндекс Карты»«Яндекс Карты»
«Яндекс Карты»

В ответ за запрос корреспондента сотрудники местной ГИБДД заявили, что информация по аварии к ним не поступала. Пострадавших нет.

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Ранее мы сообщили о ДТП с участием двух автобусов, которое произошло 21 ноября. Есть пострадавшие.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Очевидцы#Пробка
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