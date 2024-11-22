У погибшего на СВО тюменца «появилась» жена, которая забрала у родных 15 млн рублей

Posted 22 ноября, 16:45
Published 22 ноября, 16:45
Modified 22 ноября, 16:48
Updated 22 ноября, 16:48
Вдова унаследовала миллионы погибшего мужа, что вызвало удивление у его семьи.
Ситуацию начали обсуждать в программе «Прямой эфир». Тетя и сестра бойца утверждают, что свадьбы не было. Женщина вышла на связь только через несколько месяцев после гибели своего возлюбленного.
Она заявила, что они планировали свадьбу с участником СВО, однако в следующем разговоре уже представилась его женой. Родные бойца считают, что женщина изменила даты и таким образом легализовала брак.
Тем не менее, вдова настаивает на своем. По ее словам, брак не является фиктивным: ее возлюбленный сделал ей предложение, и свадьба состоялась в конце марта, до его смерти, а не после.
«Мы с Виталием познакомилась в Пензе. Он жил у меня какое-то время. После месяца общения позвал замуж. Поженились в конце марта, точную дату не помню. Расписывались в Самаре, так решил супруг», — заявила вдова.
Сообщается, что женщина в общей сложности получила 15 млн рублей выплат.