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Posted 22 ноября, 16:45

Published 22 ноября, 16:45

Modified 22 ноября, 16:48

Updated 22 ноября, 16:48

У погибшего на СВО тюменца «появилась» жена, которая забрала у родных 15 млн рублей

У погибшего на СВО тюменца «появилась» жена, которая забрала у родных 15 млн рублей

22 ноября 2024, 16:45
Фото: 1MI.
В Тюменской области после сообщения о смерти бойца СВО появилась его супруга, о которой ранее не знали ни родственники, ни близкие.

Вдова унаследовала миллионы погибшего мужа, что вызвало удивление у его семьи.

Ситуацию начали обсуждать в программе «Прямой эфир». Тетя и сестра бойца утверждают, что свадьбы не было. Женщина вышла на связь только через несколько месяцев после гибели своего возлюбленного.

Она заявила, что они планировали свадьбу с участником СВО, однако в следующем разговоре уже представилась его женой. Родные бойца считают, что женщина изменила даты и таким образом легализовала брак.

Тем не менее, вдова настаивает на своем. По ее словам, брак не является фиктивным: ее возлюбленный сделал ей предложение, и свадьба состоялась в конце марта, до его смерти, а не после.

«Мы с Виталием познакомилась в Пензе. Он жил у меня какое-то время. После месяца общения позвал замуж. Поженились в конце марта, точную дату не помню. Расписывались в Самаре, так решил супруг», — заявила вдова.

Сообщается, что женщина в общей сложности получила 15 млн рублей выплат.

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Ранее мы уже писали о похожей истории. Приемная семья вырастила бойца, который погиб в зоне СВО.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Выплаты#СВО
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