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Posted 22 ноября, 03:46

Published 22 ноября, 03:46

Modified 22 ноября, 03:48

Updated 22 ноября, 03:48

В небе Тюмени заметили ракету, запущенную с Байконура

Тюменское небо озарила яркая вспышка. Астроном пояснил, что это было

22 ноября 2024, 03:46
Фото: Старая Башня.

В небе Тюмени заметили ракету, запущенную с Байконура

Жители Ишимского, Казанского и Бердюжского районов накануне вечером могли наблюдать в небе яркую вспышку. Необычное зрелище немного напугало тюменцев.
«Это, наверное, корабль полетел с космодрома в Казахстане. Но странная траектория для ракеты, очень странная», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: Ишим Переподслушано.

Как пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов, тюменцы действительно накануне вечером наблюдали пролет ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29».

«Солнце из-за горизонта подсвечивало след от реактивного двигателя, благодаря чему на небе виднелась яркая вытянутая фигура. Из Тюмени ракету было не видно — мы находимся севернее. Обычно мы видим запуски с космодромов Плесецк и Капустин Яр», — пояснил эксперт.

По данным Роскосмоса, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» стартовала в четверг, 21 ноября, с космодрома Байконур в 17:22 (тюменское время). «Прогресс МС-29» доставит на МКС сухие грузы, топливо, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы МКС. Стыковка намечена на 23 ноября.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области на минувшей неделе могли наблюдать на небе Бобровую Луну, которая стала завершающей в серии Суперлуний 2024 года.

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