Тюменское небо озарила яркая вспышка. Астроном пояснил, что это было

Posted 22 ноября, 03:46
Published 22 ноября, 03:46
Modified 22 ноября, 03:48
Updated 22 ноября, 03:48
«Это, наверное, корабль полетел с космодрома в Казахстане. Но странная траектория для ракеты, очень странная», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов, тюменцы действительно накануне вечером наблюдали пролет ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29».
«Солнце из-за горизонта подсвечивало след от реактивного двигателя, благодаря чему на небе виднелась яркая вытянутая фигура. Из Тюмени ракету было не видно — мы находимся севернее. Обычно мы видим запуски с космодромов Плесецк и Капустин Яр», — пояснил эксперт.
По данным Роскосмоса, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» стартовала в четверг, 21 ноября, с космодрома Байконур в 17:22 (тюменское время). «Прогресс МС-29» доставит на МКС сухие грузы, топливо, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы МКС. Стыковка намечена на 23 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области на минувшей неделе могли наблюдать на небе Бобровую Луну, которая стала завершающей в серии Суперлуний 2024 года.