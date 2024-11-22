Тюменское небо озарила яркая вспышка. Астроном пояснил, что это было

По данным Роскосмоса, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» стартовала в четверг, 21 ноября, с космодрома Байконур в 17:22 (тюменское время). «Прогресс МС-29» доставит на МКС сухие грузы, топливо, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы МКС. Стыковка намечена на 23 ноября.