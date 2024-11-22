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Posted 22 ноября, 12:41

Published 22 ноября, 12:41

Modified 22 ноября, 12:45

Updated 22 ноября, 12:45

Тюмени опять не дали многомиллиардный кредит, а жителей города кормили опасным мясом

Тюмени опять не дали многомиллиардный кредит, а жителей города кормили опасным мясом

22 ноября 2024, 12:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Тюменские власти опять не смогли получить денег на реализацию своих проектов, из правительства ушел крупный политик, а опасное мясо вновь выявили в некоторых заведениях города.

Денег не дали

Тюмень снова не смогла получить многомиллиардный кредит на реализацию нескольких проектов. Закупку на получение бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов признали несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Кроме проектов, эти деньги должны были пойти на покрытие дефицита бюджета на три года вперед. Ими же власти хотели покрыть большую часть своих долгов.

Отказано: тюменские власти в третий раз провалили попытку взять кредит
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Попрощался окончательно?

Бывший сенатор от Тюменской области Павел Тараканов, а после первый замгубернатора покидает город и увольняется из правительства, уходя по собственному желанию.

Сообщается, что Тараканов уже подыскал работу в ХМАО. Он займет новую должность в стане губернатора Руслана Кухарука. Там он тоже станет замом губернатора.

Чего не поработалось? В Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова
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Болезни не отступают

В Тюмени из-за вспышки ОРВИ закрыли на карантин 80 классов. В общей сложности 2316 учеников школ переведены на дистант, сообщили в областном департаменте образования. Но даже при таком числе количество закрытых классов не поражает. Общее число составляет меньше одного процента.

Почти 80 классов ушли на карантин по ОРВИ в Тюменской области
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Опять опасное, опять мясо

В нескольких заведениях Тюмени опять нашли опасное мясо, речь идет о таких местах как Восточная шаурма» (Вересковая, 1), «Сафи» (Калинина, 18) и «Барака» (50 лет Октября, 180). Указанные кафе нарушили законодательство в январе, феврале и марте текущего года.

При этом предостережения заведениям уже выносились, однако ни одно из них не было исполнено.

В ведомстве объявили повторное предостережение владельцам кафе. Работа заведений может быть приостановлена.

Три тюменских кафе кормили гостей опасным мясом
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Порыв творчества

Инстасамка, уроженка Тобольска выпустила новый клип, прорекламировав ролевые игры. Дело в РП-серверах на базе видеоигры ГТА, где игроки берут на себя определенные роли и отыгрывают их в соответствии с правилами.

По сюжету нового клипа Зотеева выступает в роли NPC в игре, какой-то момент ее персонаж осознает себя и начинает рассказывать о том, что возможно делать в этой компьютерной игре.

Гордость Тобольска Инстасамка выпустила новый клип и прорекламировала ролевые игры
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