Тюмени опять не дали многомиллиардный кредит, а жителей города кормили опасным мясом

Тюмень снова не смогла получить многомиллиардный кредит на реализацию нескольких проектов. Закупку на получение бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов признали несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Кроме проектов, эти деньги должны были пойти на покрытие дефицита бюджета на три года вперед. Ими же власти хотели покрыть большую часть своих долгов.