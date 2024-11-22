Тюмени опять не дали многомиллиардный кредит, а жителей города кормили опасным мясом

Posted 22 ноября, 12:41
Published 22 ноября, 12:41
Modified 22 ноября, 12:45
Updated 22 ноября, 12:45
Тюмень снова не смогла получить многомиллиардный кредит на реализацию нескольких проектов. Закупку на получение бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов признали несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Кроме проектов, эти деньги должны были пойти на покрытие дефицита бюджета на три года вперед. Ими же власти хотели покрыть большую часть своих долгов.
Бывший сенатор от Тюменской области Павел Тараканов, а после первый замгубернатора покидает город и увольняется из правительства, уходя по собственному желанию.
Сообщается, что Тараканов уже подыскал работу в ХМАО. Он займет новую должность в стане губернатора Руслана Кухарука. Там он тоже станет замом губернатора.
В Тюмени из-за вспышки ОРВИ закрыли на карантин 80 классов. В общей сложности 2316 учеников школ переведены на дистант, сообщили в областном департаменте образования. Но даже при таком числе количество закрытых классов не поражает. Общее число составляет меньше одного процента.
В нескольких заведениях Тюмени опять нашли опасное мясо, речь идет о таких местах как Восточная шаурма» (Вересковая, 1), «Сафи» (Калинина, 18) и «Барака» (50 лет Октября, 180). Указанные кафе нарушили законодательство в январе, феврале и марте текущего года.
При этом предостережения заведениям уже выносились, однако ни одно из них не было исполнено.
В ведомстве объявили повторное предостережение владельцам кафе. Работа заведений может быть приостановлена.
Инстасамка, уроженка Тобольска выпустила новый клип, прорекламировав ролевые игры. Дело в РП-серверах на базе видеоигры ГТА, где игроки берут на себя определенные роли и отыгрывают их в соответствии с правилами.
По сюжету нового клипа Зотеева выступает в роли NPC в игре, какой-то момент ее персонаж осознает себя и начинает рассказывать о том, что возможно делать в этой компьютерной игре.