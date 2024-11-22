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Posted 22 ноября, 13:20

Published 22 ноября, 13:20

Modified 22 ноября, 13:22

Updated 22 ноября, 13:22

Стало известно, каких специалистов не хватает тюменскому бизнесу

Стало известно, каких специалистов не хватает тюменскому бизнесу

22 ноября 2024, 13:20
Фото: 1MI.
В Тюмени строительные компании различных направлений испытывают нехватку почти 2000 специалистов.

Об усилении кадрового дефицита сообщил источник в региональном бизнес-сообществе, передаёт URA.RU.

«Строителя сейчас тяжелее всего. У них дефицит почти 2000 человек. Причем, сегодня уже это не только специалисты высокой квалификации. Не хватает всех — от инженеров и до разнорабочих и водителей», — сообщил источник агентства.

Согласно данным рекрутингового агентства hh.ru, на 21 ноября на сайте зарегистрировано 1900 вакансий в сфере строительства. Наибольшую потребность в кадрах испытывают компании региона в инженерах ПТО, машинистах и разнорабочих.

Региональный департамент образования сообщает о наличии нескольких программ, направленных на решение кадрового дефицита в строительстве в Тюменской области. Среди принимаемых мер — сотрудничество образовательных организаций с застройщиками, а также увеличение количества учебных мест в профильных учебных заведениях. Кроме того, застройщики могут подать заявку на портале «Работа России» для целевого обучения специалистов.

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