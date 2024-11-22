Стало известно, каких специалистов не хватает тюменскому бизнесу

Региональный департамент образования сообщает о наличии нескольких программ, направленных на решение кадрового дефицита в строительстве в Тюменской области. Среди принимаемых мер — сотрудничество образовательных организаций с застройщиками, а также увеличение количества учебных мест в профильных учебных заведениях. Кроме того, застройщики могут подать заявку на портале «Работа России» для целевого обучения специалистов.