Сотрудницы с детьми составляют половину женского коллектива «Почты России»

Posted 22 ноября, 17:38
Published 22 ноября, 17:38
Modified 22 ноября, 17:38
Updated 22 ноября, 17:38
Сообщается, что сегодня в компании работают 82% женщин. Они выполняют функции операторов, почтальонов, начальников почтовых отделений и представляют другие почтовые профессии. Половина сотрудниц растят детей, а 12 125 сотрудниц носят статус многодетных матерей. Об этом пишут «Новые известия».
Среди многодетных в компании «Почта России» присутствует рекордсменка: у почтальона из Курганской области Ольги Юрьевны Лубиной 15 детей. Башкирия считается лидером по числу многодетных сотрудниц: в этом регионе на «Почте России» насчитывается 571 многодетная мама. Солидное число многодетных мам в почтовых отделениях Краснодарского края и Дагестана — 292 и 367 человек соответственно.
«Почта России» предоставляет всевозможную поддержку сотрудницам с детьми. Например, эти женщины могут рассчитывать на получение услуг льготного медицинского страхования, им обеспечивают материальную помощь, а также частично оплачивают путевки в детские лагеря и санатории. Кроме этого, в новогодние праздники их детей ждут подарки от компании.
Как рассказала директор блока по внешним коммуникациям компании Екатерина Куманина, женщины, которые привлечены к работе на «Почте России», ежедневно показывают своим примером, что женщина способна успешно совмещать работу и материнство, быть востребованным профессионалом и любящей матерью. По информации Куманиной, в компании испытывают чувство гордости за каждую из 12 тысяч многодетных матерей, которые пришли работать в «Почту России» за развитием и личностным ростом. Особенно радует, когда любовь и верность компании мамы передают и другим членам семьи, создавая многочисленные почтовые династии, подвела итог директор.
В среднем сотрудницы «Почты России» имеют по двое детей. При поддержке компании каждая из них получает возможность реализоваться не только как профессионал, но и как мама. Так, в 2022 году «Почта России» достигла победы в номинации «Лучший работодатель для мам» в рамках премии «Выбор мам».
Отмечается, что в компании развернули комплексную программу поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Этот проект нацелен на оказание сотрудницам помощи в формировании и развитии новых управленческих и личностных навыков. Так, на «Почте России» проходят регулярные вебинары, где выступают эксперты, психологи, врачи. Среди тем: воспитание, здоровье, питание детей, подготовка к школе и детские каникулы, а также отношения в семье.
«Почта России» проводит многочисленные детские мероприятия, приуроченные к Новому году, Дню защиты детей. Также компания приглашает на экскурсии в логистические центры, лектории по безопасности от представителей Госавтоинспекции, МЧС, различные викторины и конкурсы.