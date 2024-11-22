Сотрудницы с детьми составляют половину женского коллектива «Почты России»

Как рассказала директор блока по внешним коммуникациям компании Екатерина Куманина, женщины, которые привлечены к работе на «Почте России», ежедневно показывают своим примером, что женщина способна успешно совмещать работу и материнство, быть востребованным профессионалом и любящей матерью. По информации Куманиной, в компании испытывают чувство гордости за каждую из 12 тысяч многодетных матерей, которые пришли работать в «Почту России» за развитием и личностным ростом. Особенно радует, когда любовь и верность компании мамы передают и другим членам семьи, создавая многочисленные почтовые династии, подвела итог директор.