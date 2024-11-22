Предприниматели Тюмени украсят город к Новому году

В число выбранных для украшения локаций вошли: Сквер сибирский кошек, Цветной бульвар, улица Дзержинского, набережная, площадь 400-летия Тюмени, площадь Солнца, и другие. Новогоднее оформление, как и в прошлом году, закупается и устанавливается за счет компаний-спонсоров.