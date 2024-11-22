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Posted 22 ноября, 05:28

Published 22 ноября, 05:28

Modified 22 ноября, 05:30

Updated 22 ноября, 05:30

Предприниматели Тюмени украсят город к Новому году

Предприниматели Тюмени украсят город к Новому году

22 ноября 2024, 05:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
30 тюменских компаний примут участие в украшении 17 городских парков и площадей. Праздничный декор бизнесмены закупают за свой счет, сообщили в администрации города в беседе с «РБК Тюмень».

В число выбранных для украшения локаций вошли: Сквер сибирский кошек, Цветной бульвар, улица Дзержинского, набережная, площадь 400-летия Тюмени, площадь Солнца, и другие. Новогоднее оформление, как и в прошлом году, закупается и устанавливается за счет компаний-спонсоров.

Администрация Тюмени также примет активное участие в украшении города. На ремонт и установку новогодней атрибутики выделено из городского бюджета более 22 млн рублей. Большую часть работ планируют завершить к 1 декабря.

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Ранее мы опубликовали карту движения белых медведей СУЭНКО в Тюмени и Тобольске. Мероприятия начнутся 27 ноября.

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#Татьяна Курганова#Общество#Бизнес#Администрация#Праздник#Новый год#Предприниматели#Городское украшение#Новогоднее оформление
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