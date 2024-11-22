Предприниматели Тюмени украсят город к Новому году

Posted 22 ноября, 05:28
Published 22 ноября, 05:28
Modified 22 ноября, 05:30
Updated 22 ноября, 05:30
В число выбранных для украшения локаций вошли: Сквер сибирский кошек, Цветной бульвар, улица Дзержинского, набережная, площадь 400-летия Тюмени, площадь Солнца, и другие. Новогоднее оформление, как и в прошлом году, закупается и устанавливается за счет компаний-спонсоров.
Администрация Тюмени также примет активное участие в украшении города. На ремонт и установку новогодней атрибутики выделено из городского бюджета более 22 млн рублей. Большую часть работ планируют завершить к 1 декабря.
Ранее мы опубликовали карту движения белых медведей СУЭНКО в Тюмени и Тобольске. Мероприятия начнутся 27 ноября.