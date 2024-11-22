Почти 80 классов ушли на карантин по ОРВИ в Тюменской области

Posted 22 ноября, 02:36
Published 22 ноября, 02:36
Modified 22 ноября, 02:38
Updated 22 ноября, 02:38
В общей сложности 2316 учеников школ переведены на дистант, сообщили в областном департаменте образования на запрос от 72.RU.
«В связи с превышением порога заболеваемости 79 классов, в которых обучается 2316 человек, переведены на дистанционное обучение», — заявил источник.
Количество закрытых классов по области не слишком велико — менее 1% от общего числа. Также на карантин перевели 1 группу детского сада. Полностью закрытых на карантин школ в регионе нет.
Недавно мы сообщили, что заболеваемость ОРВИ в Тюменской области пока что продолжает расти. На прошлой неделе число тюменцев с признаками простуды увеличилось на 15%.