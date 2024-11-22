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Posted 22 ноября, 02:36

Published 22 ноября, 02:36

Modified 22 ноября, 02:38

Updated 22 ноября, 02:38

Почти 80 классов ушли на карантин по ОРВИ в Тюменской области

Почти 80 классов ушли на карантин по ОРВИ в Тюменской области

22 ноября 2024, 02:36
Фото: 1MI.
Тюменские школьники массово переходят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости вирусными инфекциями.

В общей сложности 2316 учеников школ переведены на дистант, сообщили в областном департаменте образования на запрос от 72.RU.

«В связи с превышением порога заболеваемости 79 классов, в которых обучается 2316 человек, переведены на дистанционное обучение», — заявил источник.

Количество закрытых классов по области не слишком велико — менее 1% от общего числа. Также на карантин перевели 1 группу детского сада. Полностью закрытых на карантин школ в регионе нет.

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Недавно мы сообщили, что заболеваемость ОРВИ в Тюменской области пока что продолжает расти. На прошлой неделе число тюменцев с признаками простуды увеличилось на 15%.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюменская область#Школьники#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Дистанционное обучение
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