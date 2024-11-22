Особенные спортсмены из Тюмени стали участниками Всероссийской Спартакиады

Специальная Олимпиада России — движение, которое обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку и соревнования по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с ментальными особенностями развития. Ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около 5 тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней, в которых задействованы около 140 тысяч особенных людей. Под эгидой движения реализуются не только спортивные мероприятия, но и программы, направленные на социальную адаптацию и вовлечение атлетов с ментальными особенностями развития и их близких в жизнь общества.