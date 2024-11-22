Особенные спортсмены из Тюмени стали участниками Всероссийской Спартакиады

Posted 22 ноября, 08:10
Published 22 ноября, 08:10
Modified 22 ноября, 08:10
Updated 22 ноября, 08:10
Более 200 комплектов наград в рамках Олимпиады было разыграно сразу в нескольких дисциплинах. Среди них: пауэрлифтинг, боулинг и бочче (игра с шарами на точность), а также групповые форматы состязаний — юнифайд-бочче и юнифайд-боулинг, в которых атлеты играли вместе с партнерами, оказывающими им помощь в социальной адаптации.
Людей с ментальными особенностями принято было прятать по домам и интернатам. Но наша задача — показать этим ребятам, что мир открыт для них, а миру — помочь их принять. Мы хотим, чтобы люди с особыми потребностями могли полноценно путешествовать, играть, двигаться, а главное — общаться, смеяться, находить новых друзей и поддержку, — пояснила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.
Тренер по адаптивной физкультуре из Тюменской области Любовь Бронникова считает, что благодаря спорту дети меняются не только физически, но и психологически, становясь более подготовленными к стрессовым ситуациям:
Когда я только набирала группу детей, они друг на друга посматривали, но никто не разговаривал. Сейчас они уже общаются и в школе, и вне школы, ходят друг к другу в гости. Спорт объединяет.
Участие тюменцев в Спартакиаде стало возможным благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ребятам обеспечили экипировку, билеты и проживание в Санкт-Петербурге во время соревнований.
Спартакиада — это отличная возможность для людей с особенностями ментального развития погрузиться в атмосферу дружбы и позитивного спортивного азарта без барьеров и условностей. «Газпром нефть» гордится, что имеет возможность быть партнёром этого важного проекта, который демонстрирует ключевые гуманистические ценности спорта, — подчеркнул начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.
Примечательно, что каждый атлет поднялся на пьедестал почета и получил медаль вне зависимости от результата выступления. Ведь главная цель Специального Олимпийского движения — создание равных возможностей для всех.
Специальная Олимпиада России — движение, которое обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку и соревнования по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с ментальными особенностями развития. Ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около 5 тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней, в которых задействованы около 140 тысяч особенных людей. Под эгидой движения реализуются не только спортивные мероприятия, но и программы, направленные на социальную адаптацию и вовлечение атлетов с ментальными особенностями развития и их близких в жизнь общества.
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее главная цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.