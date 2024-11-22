Нерентабельно: тюменские мебельщики могут потерять работу

Posted 22 ноября, 04:07
Published 22 ноября, 04:07
Modified 22 ноября, 04:09
Updated 22 ноября, 04:09
Сегодня в Тюменской области на торги выставлено 19 мебельных компаний. Из-за закрытия крупных производств квалифицированные специалисты вынуждены переходить на работу в более мелкие предприятия. Председатель правления Ассоциации мебельщиков Тюменской области Иван Бобков отмечает, что спад продаж наблюдается с лета этого года.
«Вероятнее всего, основная причина падения спроса на мебель в том, что частные заказчики максимально вложились в ипотеку до 1 июля и потом на остатки съездили в отпуска. Поэтому до февраля 2025 года ажиотажа не ожидаем», — пояснил эксперт.
По словам совладельца мебельной фабрики Lignum Владимира Михайлова, вследствие сокращений на крупных мебельных предприятиях средний уровень компетентности соискателя сильно вырос, а срок закрытия вакансии сократился до 2-3 недель. Однако несмотря на это, отрасль испытывает дефицит кадров — на одно предложение приходится 3,9 резюме при норме 4-7,9, пишет РБК Тюмень.
Согласно информации Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в целом в России в 2023 году производство мебели выросло более чем на 30% — до 67 миллионов единиц, а оборот продаж составил 600 миллиардов рублей. Однако в Тюменской области ситуация из-за массового ухода мастеров в серую зону, индекс промышленного производства в начале лета этого упал до 84,9%, тогда как в первом полугодии составлял 102,4%.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюменской области предлагают вакансии с удаленной работой с заработной платой до 100 тысяч рублей. Преимущественно требуются менеджеры, операторы.