Нерентабельно: тюменские мебельщики могут потерять работу

Согласно информации Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в целом в России в 2023 году производство мебели выросло более чем на 30% — до 67 миллионов единиц, а оборот продаж составил 600 миллиардов рублей. Однако в Тюменской области ситуация из-за массового ухода мастеров в серую зону, индекс промышленного производства в начале лета этого упал до 84,9%, тогда как в первом полугодии составлял 102,4%.