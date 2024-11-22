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Posted 22 ноября, 11:55

Published 22 ноября, 11:55

Modified 22 ноября, 12:05

Updated 22 ноября, 12:05

В Ишиме приказали почистить стойла для свиней одному из заводов

Неприятный амбре. В Ишиме приказали почистить стойла для свиней

22 ноября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Ишиме приказали почистить стойла для свиней одному из заводов

Сюжет
Ишим
В Ишиме одному из предприятий приказали немедленно вычистить свинарники и избавиться от неприятного запаха на предприятии. На исполнение у завода есть тре месяца.

Как сообщает портал «Вслух.ру», Управление регионального Роспотребнадзора добилось через суд, чтобы ишимское предприятие «Племзавод-Юбилейный» устранило зловоние, которое возникает в процессе его производства.

Пахнет на предприятии обычно навозом, топленым жиром и дохлятиной, а из-за масштабов предприятия разносится запах по городу и близлежащей территории.

Прокуратура провела на предприятии внеплановую проверку. Согласно опубликованным в соответствующем реестре данным, завод использовал для удаления отходов животноводства земельный участок, который был предоставлен местной администрацией в аренду.

Проверили также и содержание опасных веществ воздухе из-за деятельности завода, выяснилось, что атмосфера содержит опасное содержание нитрата и аммиака.

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Интересно, что на суде представители «Племзавода-Юбилейного» попытались отбиться от иска сообщениями о якобы неправильно взятых пробах. Однако суд встал на сторону Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени продают опасные сосиски. От них может развиться рак желудка.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Ишим#Проверки#Воздух#Загрязнение
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