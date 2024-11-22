Неприятный амбре. В Ишиме приказали почистить стойла для свиней

Posted 22 ноября, 11:55
Published 22 ноября, 11:55
Modified 22 ноября, 12:05
Updated 22 ноября, 12:05
Как сообщает портал «Вслух.ру», Управление регионального Роспотребнадзора добилось через суд, чтобы ишимское предприятие «Племзавод-Юбилейный» устранило зловоние, которое возникает в процессе его производства.
Пахнет на предприятии обычно навозом, топленым жиром и дохлятиной, а из-за масштабов предприятия разносится запах по городу и близлежащей территории.
Прокуратура провела на предприятии внеплановую проверку. Согласно опубликованным в соответствующем реестре данным, завод использовал для удаления отходов животноводства земельный участок, который был предоставлен местной администрацией в аренду.
Проверили также и содержание опасных веществ воздухе из-за деятельности завода, выяснилось, что атмосфера содержит опасное содержание нитрата и аммиака.
Интересно, что на суде представители «Племзавода-Юбилейного» попытались отбиться от иска сообщениями о якобы неправильно взятых пробах. Однако суд встал на сторону Роспотребнадзора.
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