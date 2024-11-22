Народные приметы в Матренин день: что обязательно надо делать 22 ноября

В старину верили, что с наступлением Матрен Зимних окончательно устанавливается зимний период. Говорили, что «на Матрену зима на ноги встает». Обычно в этот день ветреная и морозная погода. В этот день люди перебирают вещи и выбирают одежду для ношения зимой. Также принято избавляться от старых и ненужных вещей. Это делается, чтобы прошлое не затягивало человека назад.