Народные приметы в Матренин день: что обязательно надо делать 22 ноября

Posted 22 ноября, 01:04
Published 22 ноября, 01:04
Modified 22 ноября, 01:04
Updated 22 ноября, 01:04
По словам священнослужителей, торжество установлено в честь одной из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви — Матроны Московской. Ее еще ласково называют Матронушкой.
Матрона была незрячей. Несмотря на тяжелый недуг, она ежедневно принимала десятки людей, которые шли к ней за советом и исцелением. У святой просят о счастье, здоровье родственников и детей, успехах, долголетии.
Что касается образа «Скоропослушницы», то это икона Божией Матери, считается чудотворной. Написана на Святой Горе Афон и хранится в монастыре Дохиар.
В старину верили, что с наступлением Матрен Зимних окончательно устанавливается зимний период. Говорили, что «на Матрену зима на ноги встает». Обычно в этот день ветреная и морозная погода. В этот день люди перебирают вещи и выбирают одежду для ношения зимой. Также принято избавляться от старых и ненужных вещей. Это делается, чтобы прошлое не затягивало человека назад.
В Матренин день запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями (иначе конфликт может затянуться), предаваться унынию. Напротив, нужно совершать добрые поступки, помогать тем, кто в этом нуждается.
Чтобы избежать болезней в течение зимнего сезона, не нужно стричь волосы в этот день. Также нельзя обижаться на других и заниматься тяжелым физическим трудом.
Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».