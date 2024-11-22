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Posted 22 ноября, 01:04

Published 22 ноября, 01:04

Modified 22 ноября, 01:04

Updated 22 ноября, 01:04

Народные приметы в Матренин день: что обязательно надо делать 22 ноября

Народные приметы в Матренин день: что обязательно надо делать 22 ноября

22 ноября 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Сегодня, 22 ноября, православные люди будут чтить Матрону Константинопольскую и Матрону Московскую, а также отмечать день иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Матренин день в 2024 году

По словам священнослужителей, торжество установлено в честь одной из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви — Матроны Московской. Ее еще ласково называют Матронушкой.

Матрона была незрячей. Несмотря на тяжелый недуг, она ежедневно принимала десятки людей, которые шли к ней за советом и исцелением. У святой просят о счастье, здоровье родственников и детей, успехах, долголетии.

Что касается образа «Скоропослушницы», то это икона Божией Матери, считается чудотворной. Написана на Святой Горе Афон и хранится в монастыре Дохиар.

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Матренин день: традиции, приметы

В старину верили, что с наступлением Матрен Зимних окончательно устанавливается зимний период. Говорили, что «на Матрену зима на ноги встает». Обычно в этот день ветреная и морозная погода. В этот день люди перебирают вещи и выбирают одежду для ношения зимой. Также принято избавляться от старых и ненужных вещей. Это делается, чтобы прошлое не затягивало человека назад.

В Матренин день запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями (иначе конфликт может затянуться), предаваться унынию. Напротив, нужно совершать добрые поступки, помогать тем, кто в этом нуждается.

Чтобы избежать болезней в течение зимнего сезона, не нужно стричь волосы в этот день. Также нельзя обижаться на других и заниматься тяжелым физическим трудом.

Ранее «Наш город» писал о том, что верующие тюменцы отмечали праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

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