Лучшим специалистом релейной защиты в России признан работник СУЭНКО

Posted 22 ноября, 12:10
Published 22 ноября, 12:10
Modified 22 ноября, 12:10
Updated 22 ноября, 12:10
Соревнования собрали профессионалов крупнейших энергетических компаний со всей России и проходили с 18 по 22 ноября 2024 года. Организатором выступило НП «КОНЦ ЕЭС» при поддержке Министерства энергетики РФ. В теоретической части участники прошли тестирование на знание специфики своего дела. А в практической — демонстрировали умение обращаться с рабочим оборудованием.
В этом году Андрей Золотухин показал высокий уровень профессионализма на каждом из этапов и выиграл «золото» конкурса. Несмотря на новое условие (+5 баллов каждому соревнующемуся, ранее не принимавшему участие в конкурсе), отрыв от второго места составил 22 балла.
С каждым годом морально все тяжелее. Особенно, когда узнают, что ты еще и неоднократно выступаешь — думают, что так победить будет легче. Но кто одержит победу было неясно до самого конца. Благодарен всем коллегам-релейщикам из Курганской и Тюменской областей за помощь и поддержку. Как только появлялись вопросы — звонил, задавал и общался. Помогали все, — поделился впечатлениями Андрей.
Сотрудник производственной лаборатории уже несколько лет подтверждает звание лучшего специалиста по релейной защите и автоматике на всероссийском уровне. 22 ноября на церемонии награждения Андрею вручили Кубок и диплом победителя.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.