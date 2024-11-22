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Posted 22 ноября, 12:10

Published 22 ноября, 12:10

Modified 22 ноября, 12:10

Updated 22 ноября, 12:10

Лучшим специалистом релейной защиты в России признан работник СУЭНКО

Лучшим специалистом релейной защиты в России признан работник СУЭНКО

22 ноября 2024, 12:10
Фото: СУЭНКО.
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист РЗА — 2024». Статус чемпиона вновь подтвердил Андрей Золотухин — заместитель начальника производственной лаборатории филиала Тюменские городские электрические сети СУЭНКО.

Соревнования собрали профессионалов крупнейших энергетических компаний со всей России и проходили с 18 по 22 ноября 2024 года. Организатором выступило НП «КОНЦ ЕЭС» при поддержке Министерства энергетики РФ. В теоретической части участники прошли тестирование на знание специфики своего дела. А в практической — демонстрировали умение обращаться с рабочим оборудованием.

В этом году Андрей Золотухин показал высокий уровень профессионализма на каждом из этапов и выиграл «золото» конкурса. Несмотря на новое условие (+5 баллов каждому соревнующемуся, ранее не принимавшему участие в конкурсе), отрыв от второго места составил 22 балла.

С каждым годом морально все тяжелее. Особенно, когда узнают, что ты еще и неоднократно выступаешь — думают, что так победить будет легче. Но кто одержит победу было неясно до самого конца. Благодарен всем коллегам-релейщикам из Курганской и Тюменской областей за помощь и поддержку. Как только появлялись вопросы — звонил, задавал и общался. Помогали все, — поделился впечатлениями Андрей.

Сотрудник производственной лаборатории уже несколько лет подтверждает звание лучшего специалиста по релейной защите и автоматике на всероссийском уровне. 22 ноября на церемонии награждения Андрею вручили Кубок и диплом победителя.

Фото: СУЭНКО

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Конкурсы#СУЭНКО#Курганская область#Электросети#Электроэнергетика
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