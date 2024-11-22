Губернатор ЯНАО рассказал о готовности первого восстановленного жилья в Авдеевке

Posted 22 ноября, 09:06
Published 22 ноября, 09:06
Modified 22 ноября, 09:08
Updated 22 ноября, 09:08
В Авдеевке готовы к сдаче первые квартиры в доме, который восстанавливает Ямал. Это значимый момент для города, освобожденного в феврале 2024 года Вооруженными силами РФ. На новой подшефной территории регион восстанавливает четыре многоквартирных дома на 176 квартир. В одном из них активно готовится к сдаче первый подъезд, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Строители завершили чистовую отделку восьми квартир. В каждой из них установлены сантехника, электроплиты и водонагреватели. На днях жилье оснастят набором мебели, необходимым для проживания. Уже на следующей неделе в квартиры заедут первые жильцы.
Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, когда было взято шефство над Авдеевкой и был оценен масштаб работ, первостепенной задачей стало восстановление жилья. По его словам, очень важно вернуть людям кров до наступления холодов.
Взяли хороший темп, строители работают на объектах без выходных. Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир. У нас уже есть большой опыт работы в Волновахском муниципальном округе — там за два года восстановили более 280 объектов, 200 из них — дома. Уверен, что, создавая из руин новые современные объекты, мы не только возвращаем городам и поселкам жизнь, но укрепляем веру людей в то, что все наладится, — сказал глава региона-шефа.
Стоит отметить, что к восстановлению домов рабочие приступили в августе. Работы развернулись на площади более восьми тысяч квадратных метров. Строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов, во всех домах выполнили монтаж кровли, заменили окна. Ведутся внутренние отделочные работы в квартирах и подъездах.
Напомним, в августе текущего года правительство ЯНАО и Ясиноватский муниципальный округ ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. Им предусмотрено оказание гуманитарной и иной материальной помощи городу Авдеевке, который входит в состав муниципального округа.