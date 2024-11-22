Губернатор ЯНАО рассказал о готовности первого восстановленного жилья в Авдеевке

В Авдеевке готовы к сдаче первые квартиры в доме, который восстанавливает Ямал. Это значимый момент для города, освобожденного в феврале 2024 года Вооруженными силами РФ. На новой подшефной территории регион восстанавливает четыре многоквартирных дома на 176 квартир. В одном из них активно готовится к сдаче первый подъезд, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.