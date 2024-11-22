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Posted 22 ноября, 10:53

Published 22 ноября, 10:53

Modified 22 ноября, 13:35

Updated 22 ноября, 13:35

Гордость Тобольска Инстасамка выпустила новый клип и прорекламировала ролевые игры

Гордость Тобольска Инстасамка выпустила новый клип и прорекламировала ролевые игры

22 ноября 2024, 10:53
Фото: Соцсети Дарьи Зотеевой.
Сюжет
Инстасамка
Дарья Зотеева, она же Инстасамка, она же уроженка Тобольска выпустила новый клип «Black Russia», в котором прорекламировала ролевые игры. Но не в реальной жизни, а в онлайн-игре.

По сюжету нового клипа Зотеева выступает в роли NPC в игре, где игроки могут делать абсолютно все, отыгрывать роли как обычных граждан, так спецслужб или преступников. В какой-то момент ее персонаж осознает себя и начинает рассказывать о том, что возможно делать в этой компьютерной игре.

Направлена игра на ролевой отыгрыш. Игроки берут на себя роль кого-либо и ведут себя согласно инструкции и обязанностям. Хотя пользователи пока довольны, это можно понять как по соотношению лайков и дизлайков, так и по комментариям, их в основном пишут блогеры по игре или ее целевая аудитория.

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Ранее стало известно, что Инстасамка временно станет солисткой группы Сергея Шнурова Ленинград. Как минимум, на один год.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Деньги#Реклама#Инстасамка
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