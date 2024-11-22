Гордость Тобольска Инстасамка выпустила новый клип и прорекламировала ролевые игры

Posted 22 ноября, 10:53
Published 22 ноября, 10:53
Modified 22 ноября, 13:35
Updated 22 ноября, 13:35
По сюжету нового клипа Зотеева выступает в роли NPC в игре, где игроки могут делать абсолютно все, отыгрывать роли как обычных граждан, так спецслужб или преступников. В какой-то момент ее персонаж осознает себя и начинает рассказывать о том, что возможно делать в этой компьютерной игре.
Направлена игра на ролевой отыгрыш. Игроки берут на себя роль кого-либо и ведут себя согласно инструкции и обязанностям. Хотя пользователи пока довольны, это можно понять как по соотношению лайков и дизлайков, так и по комментариям, их в основном пишут блогеры по игре или ее целевая аудитория.
Ранее стало известно, что Инстасамка временно станет солисткой группы Сергея Шнурова Ленинград. Как минимум, на один год.