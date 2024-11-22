Гордость Тобольска Инстасамка выпустила новый клип и прорекламировала ролевые игры

Направлена игра на ролевой отыгрыш. Игроки берут на себя роль кого-либо и ведут себя согласно инструкции и обязанностям. Хотя пользователи пока довольны, это можно понять как по соотношению лайков и дизлайков, так и по комментариям, их в основном пишут блогеры по игре или ее целевая аудитория.