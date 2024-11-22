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Posted 22 ноября, 12:14

Published 22 ноября, 12:14

Modified 22 ноября, 12:16

Updated 22 ноября, 12:16

Эйфелева или Пизанская? Интересный тест: узнаете ли вы мировые достопримечательности?

Эйфелева или Пизанская? Интересный тест: узнаете ли вы мировые достопримечательности?

22 ноября 2024, 12:14
Фото: 1MI.
Редакция «Нашего города» представляет вашему вниманию тест из 10 вопросов, посвященных разным достопримечательностям и памятникам городов мира. Проверьте, насколько хорошо вы знаете величественные соборы и памятные сооружения.
Знаете ли вы главные мировые достопримечательности?
Тест
Фото: 1MI
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#Мелиса Учунджю#Тесты#Россия#Памятники#Достопримечательности#Города мира#Тест#Соборы#Мировые достопримечательности
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