Его погубила красота. Тюменец раскритиковал туфли знакомой и попал под суд

Как сообщает портал URA.RU, мужчина пригласил домой свою приятельницу, где они выпивали. В какой-то момент женщина решила похвастаться новыми туфлями, однако хозяину они не понравились, о чем он и сказала. Униженная и оскорбленная, в свою очередь не выдержала такой бестактности и обозвала своего приятеля. Тот не выдержал уже такой агрессии в свой адрес, впал в немилость и сделал женщине физическое замечание посредством удара в область глаза.