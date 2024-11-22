Его погубила красота. Тюменец раскритиковал туфли знакомой и попал под суд

Posted 22 ноября, 11:29
Published 22 ноября, 11:29
Modified 22 ноября, 11:37
Updated 22 ноября, 11:37
Как сообщает портал URA.RU, мужчина пригласил домой свою приятельницу, где они выпивали. В какой-то момент женщина решила похвастаться новыми туфлями, однако хозяину они не понравились, о чем он и сказала. Униженная и оскорбленная, в свою очередь не выдержала такой бестактности и обозвала своего приятеля. Тот не выдержал уже такой агрессии в свой адрес, впал в немилость и сделал женщине физическое замечание посредством удара в область глаза.
После этого женщина не успокоилась и решила дальше оскорблять приятеля. Он в ответ ударил ее еще раз, а после — проводил из дома.
Оставшись наедине с бутылкой, к мужчине пришел сосед и сказал, что видел его знакомую на улице без сознания. Тогда обидчик вызвал скорую.
Женщина же рассказала, что не имеет претензий к своему приятелю, а лежала она на земле, потому что хотела отдохнуть по дороге. Так или иначе суд оказался непреклонен. Мужчину приговорили к двум годам условно.