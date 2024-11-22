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Posted 22 ноября, 11:29

Published 22 ноября, 11:29

Modified 22 ноября, 11:37

Updated 22 ноября, 11:37

Тюменец раскритиковал туфли знакомой и попал под суд

Его погубила красота. Тюменец раскритиковал туфли знакомой и попал под суд

22 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.

Тюменец раскритиковал туфли знакомой и попал под суд

Сюжет
Суд
В Тюмени местный житель отправился под суд за избиение знакомой. Причем причина потасовки оказалась довольно необычной. Ему не понравились туфли знакомой, за что та обиделась, оскорбила недовольного, за что и получила несколько ударов.

Как сообщает портал URA.RU, мужчина пригласил домой свою приятельницу, где они выпивали. В какой-то момент женщина решила похвастаться новыми туфлями, однако хозяину они не понравились, о чем он и сказала. Униженная и оскорбленная, в свою очередь не выдержала такой бестактности и обозвала своего приятеля. Тот не выдержал уже такой агрессии в свой адрес, впал в немилость и сделал женщине физическое замечание посредством удара в область глаза.

После этого женщина не успокоилась и решила дальше оскорблять приятеля. Он в ответ ударил ее еще раз, а после — проводил из дома.

Оставшись наедине с бутылкой, к мужчине пришел сосед и сказал, что видел его знакомую на улице без сознания. Тогда обидчик вызвал скорую.

Женщина же рассказала, что не имеет претензий к своему приятелю, а лежала она на земле, потому что хотела отдохнуть по дороге. Так или иначе суд оказался непреклонен. Мужчину приговорили к двум годам условно.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области осудили азербайджанцев-вымогателей.

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