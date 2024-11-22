Думал, что успеет проскочить: два автобуса с пассажирами столкнулись в Тюмени

Posted 22 ноября, 06:18
Published 22 ноября, 06:18
Modified 22 ноября, 06:21
Updated 22 ноября, 06:21
Авария произошла 21 ноября 2024 года на перекрестке улицы Таллинской и бульвара Бориса Щербины. Сообщается, что водитель автобуса Yutong маршрута №51 проехал на красный свет светофора и врезался в автобус «ГАЗ» маршрута №57.
«Ранения получили 67-летний пассажир „ГАЗ“ и три пассажирки 18-ти, 44-х и 75-ти лет», сообщили сотрудники ГИБДД.
Прокуратура Тюменской области проверит соблюдение правил безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.
За вчерашний день это уже вторая авария с участием автобусов. Ранее мы сообщили, что в Тюмени пассажирский автобус снес рекламный щит. В аварии пострадала кондуктор автобуса.