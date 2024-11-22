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Posted 22 ноября, 06:18

Published 22 ноября, 06:18

Modified 22 ноября, 06:21

Updated 22 ноября, 06:21

В Тюмени столкнулись два автобуса с пассажирами

Думал, что успеет проскочить: два автобуса с пассажирами столкнулись в Тюмени

22 ноября 2024, 06:18
Фото: telegram-канал Прокуратуры Тюменской области.

В Тюмени столкнулись два автобуса с пассажирами

Сюжет
ДТП
Вчера в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса: №51 и №57. Пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Авария произошла 21 ноября 2024 года на перекрестке улицы Таллинской и бульвара Бориса Щербины. Сообщается, что водитель автобуса Yutong маршрута №51 проехал на красный свет светофора и врезался в автобус «ГАЗ» маршрута №57.

«Ранения получили 67-летний пассажир „ГАЗ“ и три пассажирки 18-ти, 44-х и 75-ти лет», сообщили сотрудники ГИБДД.

Прокуратура Тюменской области проверит соблюдение правил безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.

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За вчерашний день это уже вторая авария с участием автобусов. Ранее мы сообщили, что в Тюмени пассажирский автобус снес рекламный щит. В аварии пострадала кондуктор автобуса.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#ДТП#Прокуратура#Автобусы#Пассажиры#Госавтоинспекция
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