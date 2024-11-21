Ямал вошел в топ регионов по реализации дорожного нацпроекта

Posted 21 ноября, 12:11
Published 21 ноября, 12:11
Modified 21 ноября, 12:13
Updated 21 ноября, 12:13
В рамках проведения «Транспортной недели» заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин вручил ямальским дорожникам диплом и символический «Золотой каток». Эти награды были присуждены за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для специалистов из ЯНАО — это третья награда. Первый «Золотой каток» регион получил в 2022 году, в 2023-м дорожников отметили дипломом «За высший уровень исполнительской дисциплины».
Это один из самых узнаваемых нацпроектов, его хорошо оценивают жители страны. Благодаря системной поддержке и постоянному вниманию Президента страны, Председателя Правительства, совместной работе с Советом Федерации, Госдумой, систематической штабной работе Минтранса, Минстроя, Минфина и региональных команд у нас все получилось, — отметил Марат Хуснуллин. — За шесть лет было построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог. Приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 крупнейших городских агломераций. С 2018 года уложен почти миллиард квадратных метров асфальтобетона. Это очень большие объемы выполненной работы. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам транспортной отрасли. В целом нам удалось справиться со всеми задачами.
Ямал принимает участие в реализации нацпроекта с самого его старта в 2019 году. За этот период отремонтировано 92 объекта общей протяженностью 300 километров на региональных и муниципальных дорогах. В 2024-м в ЯНАО в нормативное состояние привели 246 километров дорог: 140 километров на региональной сети и 106 — на муниципальной. Дороги — один из приоритетов работы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
Системная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году. На Ямале в следующем году отремонтируют 90 километров региональных дорог и 74 — муниципальных.