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Posted 21 ноября, 12:11

Published 21 ноября, 12:11

Modified 21 ноября, 12:13

Updated 21 ноября, 12:13

Ямал вошел в топ регионов по реализации дорожного нацпроекта

Ямал вошел в топ регионов по реализации дорожного нацпроекта

21 ноября 2024, 12:11
Фото: страница Дмитрия Артюхова.
Сюжет
Ямал
В 2024 году в нормативное состояние приведено 246 километров дорог.

В рамках проведения «Транспортной недели» заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин вручил ямальским дорожникам диплом и символический «Золотой каток». Эти награды были присуждены за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для специалистов из ЯНАО — это третья награда. Первый «Золотой каток» регион получил в 2022 году, в 2023-м дорожников отметили дипломом «За высший уровень исполнительской дисциплины».

Это один из самых узнаваемых нацпроектов, его хорошо оценивают жители страны. Благодаря системной поддержке и постоянному вниманию Президента страны, Председателя Правительства, совместной работе с Советом Федерации, Госдумой, систематической штабной работе Минтранса, Минстроя, Минфина и региональных команд у нас все получилось, — отметил Марат Хуснуллин. — За шесть лет было построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог. Приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 крупнейших городских агломераций. С 2018 года уложен почти миллиард квадратных метров асфальтобетона. Это очень большие объемы выполненной работы. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам транспортной отрасли. В целом нам удалось справиться со всеми задачами.
Фото: страница Дмитрия Артюхова

Ямал принимает участие в реализации нацпроекта с самого его старта в 2019 году. За этот период отремонтировано 92 объекта общей протяженностью 300 километров на региональных и муниципальных дорогах. В 2024-м в ЯНАО в нормативное состояние привели 246 километров дорог: 140 километров на региональной сети и 106 — на муниципальной. Дороги — один из приоритетов работы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Системная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году. На Ямале в следующем году отремонтируют 90 километров региональных дорог и 74 — муниципальных.

#Общество#Ямал#Россия#Дороги#Дмитрий Артюхов#Нацпроект
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