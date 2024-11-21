Ямал вошел в топ регионов по реализации дорожного нацпроекта

Ямал принимает участие в реализации нацпроекта с самого его старта в 2019 году. За этот период отремонтировано 92 объекта общей протяженностью 300 километров на региональных и муниципальных дорогах. В 2024-м в ЯНАО в нормативное состояние привели 246 километров дорог: 140 километров на региональной сети и 106 — на муниципальной. Дороги — один из приоритетов работы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.