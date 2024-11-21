Ветеран, мошенник, убийца. Югорчанину, убившему в Тюмени девушку, вынесли приговор

Posted 21 ноября, 13:47
Published 21 ноября, 13:47
Modified 21 ноября, 14:03
Updated 21 ноября, 14:03
Как сообщает портал NEFT, Экс-участник ЧВК «Вагнер», югорчанин Ильдар Ахатов, убивший девушку в Тюмени, а также обманувший трех других ветеранов должен будет не только отсидеть 15 лет, но и выплатить матери убитой миллион. Тело он пытался зацементировать у себя на балконе, но не смог. Его поймали, отправили в колонию, оттуда он ушел на СВО.
Девушку обвиняемый задушил, чтобы завладеть ее машиной. Даже после приговора и ухода на СВО никакой компенсации он матери убитой не выплатил. Как рассказали приставы, они просто не знают, где он, чтобы взыскать деньги. Из-за его участия в СВО по соображениям безопасности информацию о бойце скрыли.
Хотя к тому времени он уже успел вновь отличиться. Уже как мошенник. Выйдя из колонии Ахатов начал искать участников СВО и предлагать им помочь с получением льготных квартир. Взамен Ахатов требовал вознаграждения. Обманутыми оказались трое военнослужащих, которые передали ему более миллиона рублей. На деле же обвиняемый никак не помогал.
Поймали преступника быстро. Он приговорен к трем годам и обязан выплатить почти три миллиона рублей морального ущерба.
Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новые способы обмана россиян.