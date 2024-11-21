nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 13:47

Published 21 ноября, 13:47

Modified 21 ноября, 14:03

Updated 21 ноября, 14:03

Ветеран, мошенник, убийца. Югорчанину, убившему в Тюмени девушку, вынесли приговор

Ветеран, мошенник, убийца. Югорчанину, убившему в Тюмени девушку, вынесли приговор

21 ноября 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени вынесли приговор убийце, бывшему бойцу из ЧВК Вагнер за мошенничество и жестокое убийство девушки из Тюмени. С ней он расправился, а тело попытался забетонировать. Но и на этом не успокоился, решив заняться мошенничеством.

Как сообщает портал NEFT, Экс-участник ЧВК «Вагнер», югорчанин Ильдар Ахатов, убивший девушку в Тюмени, а также обманувший трех других ветеранов должен будет не только отсидеть 15 лет, но и выплатить матери убитой миллион. Тело он пытался зацементировать у себя на балконе, но не смог. Его поймали, отправили в колонию, оттуда он ушел на СВО.

«Ты был для нас защитником»: 42-летний тоболяк погиб в зоне СВО
Узнать подробнее

Девушку обвиняемый задушил, чтобы завладеть ее машиной. Даже после приговора и ухода на СВО никакой компенсации он матери убитой не выплатил. Как рассказали приставы, они просто не знают, где он, чтобы взыскать деньги. Из-за его участия в СВО по соображениям безопасности информацию о бойце скрыли.

Хотя к тому времени он уже успел вновь отличиться. Уже как мошенник. Выйдя из колонии Ахатов начал искать участников СВО и предлагать им помочь с получением льготных квартир. Взамен Ахатов требовал вознаграждения. Обманутыми оказались трое военнослужащих, которые передали ему более миллиона рублей. На деле же обвиняемый никак не помогал.

Поймали преступника быстро. Он приговорен к трем годам и обязан выплатить почти три миллиона рублей морального ущерба.

Читайте также:
Никогда не сообщайте эти цифры. Мошенники придумали новые способы обмана россиянС восьмью нулями. За этот год тюменцы отдали мошенникам рекордную суммуИскусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?
#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Мошенничество#Убийства#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика