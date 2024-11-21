Ветеран, мошенник, убийца. Югорчанину, убившему в Тюмени девушку, вынесли приговор

Как сообщает портал NEFT, Экс-участник ЧВК «Вагнер», югорчанин Ильдар Ахатов, убивший девушку в Тюмени, а также обманувший трех других ветеранов должен будет не только отсидеть 15 лет, но и выплатить матери убитой миллион. Тело он пытался зацементировать у себя на балконе, но не смог. Его поймали, отправили в колонию, оттуда он ушел на СВО.