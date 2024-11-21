В Тюмени 21 ноября будет солнечно и тепло

Posted 21 ноября, 01:03
Published 21 ноября, 01:03
Modified 21 ноября, 01:03
Updated 21 ноября, 01:03
В Тюмени 21 ноября ожидается малооблачна погода. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…0, ночью температура воздуха опустится до -1…-3. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32 закат в 16:14, продолжительность дня 7 часов 42 минуты.
В Тобольске 21 ноября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Температура воздуха утром и днем составит 0…-2, в темное время суток ожидается до-3…-4. Скорость ветра составит 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28, закат в 15:57, продолжительность дня 7 часов 29 минут.
В Ишиме 21 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В дневные и утренние часы ожидается до -3…0, ночью температура воздуха составит -4…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 5,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 16:04, продолжительность дня 7 часов 53 минуты.