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Posted 21 ноября, 01:03

Published 21 ноября, 01:03

Modified 21 ноября, 01:03

Updated 21 ноября, 01:03

В Тюмени 21 ноября будет солнечно и тепло

В Тюмени 21 ноября будет солнечно и тепло

21 ноября 2024, 01:03
Фото: 1MI.
В четверг, 21 ноября, на юге Тюменской области ожидаются мокрый снег, северо-западный ветер 7-12 м/с, местами вероятны гололедно-изморозевые отложения. Днем температура воздуха составит +1…-4, в темное время суток -2…-7.

В Тюмени 21 ноября ожидается малооблачна погода. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…0, ночью температура воздуха опустится до -1…-3. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32 закат в 16:14, продолжительность дня 7 часов 42 минуты.

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В Тобольске 21 ноября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Температура воздуха утром и днем составит 0…-2, в темное время суток ожидается до-3…-4. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28, закат в 15:57, продолжительность дня 7 часов 29 минут.

В Ишиме 21 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В дневные и утренние часы ожидается до -3…0, ночью температура воздуха составит -4…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 5,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 16:04, продолжительность дня 7 часов 53 минуты.

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