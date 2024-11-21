В центре Тюмени продолжается стройка вопреки решению суда

Новость о планах строительства многоэтажного дома в историческом центре Тюмени вызвала удивление у многих жителей города. Тем не менее, представители властей отметили, что решение о возведении высотных зданий в этой зоне было принято с учетом мнения тюменцев. Все необходимые изменения в проекте планировочного района № 6 «Центральный» были согласованы с горожанами на общественных слушаниях, проведенных в 2021 году.