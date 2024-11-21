В центре Тюмени продолжается стройка вопреки решению суда

Posted 21 ноября, 14:19
Published 21 ноября, 14:19
Modified 21 ноября, 14:21
Updated 21 ноября, 14:21
В историческом центре Тюмени продолжаются работы по строительству многоэтажного жилого дома с подземным паркингом.
Исполнительом проекта является ООО «Реконструкция-2000», принадлежащее бизнесмену Михаилу Вольфсону, который также возглавляет строительный холдинг ПСК «Дом девелопмент». Этот холдинг реализует множество проектов, включая ЖК «Ситион», «Симпл», «Да.Квартал „Республика“», «Суходолье» и микрорайон Правобережный.
В октябре тюменский общественный активист Юрий Рябцев добился отмены пункта постановления, регулирующего строительство в подземных зонах. Данный пункт был частью нормативного акта, устанавливающего границы охранных зон культурных объектов и правила использования земельных участков в этих территориях.
Рябцев считает, что теперь разрешение на строительство данного жилого комплекса, выданное администрацией Тюмени в 2023 году, должно быть аннулировано, так как возведение подземного паркинга может угрожать историческим зданиям, находящимся в непосредственной близости от стройплощадки.
Тем не менее, несмотря на судебное решение, застройщик не прекращает работы. В связи с этим общественный деятель подал в суд заявление с просьбой выдать исполнительный лист, который запретил бы строительство, а также обратился в Следственный комитет.
Действия застройщика под руководством Вольфсона М. В. вопреки вступившему в силу судебному акту могут повлечь невосполнимую утрату 11 объектов культурного наследия, — отмечает Юрий Рябцев.
Новость о планах строительства многоэтажного дома в историческом центре Тюмени вызвала удивление у многих жителей города. Тем не менее, представители властей отметили, что решение о возведении высотных зданий в этой зоне было принято с учетом мнения тюменцев. Все необходимые изменения в проекте планировочного района № 6 «Центральный» были согласованы с горожанами на общественных слушаниях, проведенных в 2021 году.
Застройщик также сообщил о своих намерениях благоустроить территорию и создать новый пешеходный бульвар, который свяжет улицу Дзержинского с будущим подземным переходом к набережной Туры.
Ранее стало известно, что на тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени. Конфликт произошел в конце октября на строительной площадке ЖК «Астра» между рабочими и производителем работ.